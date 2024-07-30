Üye Girişi
Haberler

Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'dan gördüğü fiziksel ve psikolojik şiddet itiraflarıyla adından söz ettiren gazeteci Nagehan Alçı, bir süredir aşk yaşadığı Yunan diplomat sevgilisi Stavros Christodoulidis ile ilk kez görüntülendi.

Geçtiğimiz sene tek celsede boşandığı Rasim Ozan Kütahyalı'dan gördüğü fiziksel ve psikolojik şiddeti itiraf ederek herkesi şaşkına çeviren gazeteci Nagehan Alçı, bir süredir Yunan diplomat Stavros Christodoulidis ile aşk yaşıyor. Güzel bir ilişkisi olduğunu söyleyen Alçı, sevgilisiyle ilk kez görüntülendi.

MUTLULUKLARI YÜZLERİNE YANSIDI

Alçı, bir süredir gözlerden uzak şekilde aşk yaşadığı Yunan diplomat sevgilisi Stavros Christodoulidis ile ilk kez Nişantaşı'nda Snob Magazin tarafından görüntülendi. Birlikte alışverişe çıkan ve keyifli oldukları yüzlerine yansıyan çift, soruları yanıtsız bıraktı.

Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

İLİŞKİSİNİ İTİRAF ETMİŞTİ

Boşandıktan sonra bir süre sessizliğini koruyan Nagehan Alçı, son olarak konuk olduğu Nevşin Mengü'nün programında yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu. Yabancı bir diplomat ile birliktelik yaşadığını ifade eden Alçı, "Ben boşanmış bir insanım. Annemle de çocuklarımla da tanıştırdım. Yıllarca yaşadığım kabustan sonra kendimi mutlu hissettim" dedi.

Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

ESKİ EŞİNDEN GÖRDÜĞÜ ŞİDDETİ BİR BİR ANLATMIŞTI

Nagehan Alçı programda iki çocuğunun babası Rasim Ozan Kütahyalı'dan gördüğü şiddeti itiraf ederek şunları söylemişti: "Bir şiddetinde eve polis çağırdım. Yaşadıklarımı sineye çektiğim için kendime çok kızıyorum. Bir süre sonra o kısır döngüye girdiğinde insan sesini çıkaramaz hale geliyor. Rasim'in öfkesi dinmediği için kaç gece elimde bıçakla beklediğimi biliyorum. Rasim işsiz kaldığında ben baktım. Kimse onun yüzüne bakmazken ben onun için herkesi arardım. Gecenin bir yarısı ben uyurken ışıkları açıp 'Beceriksiz sen benim için bir şey yapmıyorsun' derdi.

Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

"KAZANDIĞIM PARAYI ELİMDEN ALIYORDU"

Bizim çok para kazandığımız ve yalıda oturduğumuzla ilgili algı yapıldı. Bunlar da Rasim'in istediği imajdı. Benim kazandığım parayı Rasim 'Sen anlamazsın' diyerek elimden alıyordu. Parayı göndermezsem ondan kurtulamazdım. Rasim tarafından ben para cahili ilan edilmiştim. Para ortak hesaptaydı ama onu boşaltmış. Bir gün bana kızdığı için çocukları televizyonun karşısına oturtturmuş. Benim kötü göründüğüm bir yayını açıp, 'Çocuklar, anneniz bu kadar çirkin ve şişmandı. Annenizi ben yarattım' dedi."

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Rasim Ozan Kütahyalı Nagehan Alçı Magazin Yaşam Haberler

Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu

Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu

 Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor

Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor

 Bir günde 10 bin lira toplayan dilencinin sırrı ortaya çıktı

Bir günde 10 bin lira toplayan dilencinin sırrı ortaya çıktı

Bakmadan Geçme

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ayaş, Bala, Sincan 30-31 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! 2024 Green Card başvuruları ne zaman? Green Card çekiliş başvuru şartları neler? CANLI maç izle! (FENERBAHÇE LUGANO MAÇI) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 30 Temmuz günün maçları nereden izlenir? 31 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 31 Temmuz burç yorumları nedir? Neslihan Arın kimdir? Milli badmintoncu Neslihan Arın kaç yaşında, nereli? KPSS 2024/1 tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS 2024/1 tercih sonuçları nasıl öğrenilir? Esra Yıldız Kahraman kimdir? Milli boksör Esra Yıldız Kahraman kaç yaşında ve nereli? Mazota indirim geldi mi? Motorin fiyatları ne kadar oldu? İl il akaryakıt fiyatları! ALES/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? ALES/2 sonuçları sorgulama ekranı! Mete Gazoz ne zaman, saat kaçta yarışacak? Mete Gazoz 2024 Paris Olimpiyat oyunları maç programı! Yusuf Dikeç kimdir? Atıcılıkta gümüş madalya sahibi Yusuf Dikeç kaç yaşında, nereli? Güncel Akaryakıt Fiyatları: Benzine indirimi geldi mi? 30 Temmuz motorin ve benzin fiyat listesi! ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI! MEB Öğretmen il içi 2. atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Silvan Belediyesi hangi parti kazandı? Diyarbakır Silvan Belediye Başkanı kim oldu? 2024 İBB Burs başvurusu ne zaman başlayacak? İBB Genç Üniversiteli burs başvurusu başladı mı?
Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya

Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya
500

Yorumlar (5)

mert kılıc:

makyajsız neye benziyordur acaba

31
4
yanıtYanıtla
Hüseyin KARA:

Etki ajanıdır kendisi

30
1
yanıtYanıtla
Perwer:

Rasim de iş yokmuş, komşu belki kesilmemiş hali ile rahatlatır bunu

14
2
yanıtYanıtla
Tuncay Özbek:

Haha cok Haklisin:-))

yanıt2
yanıt1
simit bekleyen martı:

tencere kapak iste normal

13
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title