Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Geçtiğimiz sene tek celsede boşandığı Rasim Ozan Kütahyalı'dan gördüğü fiziksel ve psikolojik şiddeti itiraf ederek herkesi şaşkına çeviren gazeteci Nagehan Alçı, bir süredir Yunan diplomat Stavros Christodoulidis ile aşk yaşıyor. Güzel bir ilişkisi olduğunu söyleyen Alçı, sevgilisiyle ilk kez görüntülendi.

MUTLULUKLARI YÜZLERİNE YANSIDI

Alçı, bir süredir gözlerden uzak şekilde aşk yaşadığı Yunan diplomat sevgilisi Stavros Christodoulidis ile ilk kez Nişantaşı'nda Snob Magazin tarafından görüntülendi. Birlikte alışverişe çıkan ve keyifli oldukları yüzlerine yansıyan çift, soruları yanıtsız bıraktı.

İLİŞKİSİNİ İTİRAF ETMİŞTİ

Boşandıktan sonra bir süre sessizliğini koruyan Nagehan Alçı, son olarak konuk olduğu Nevşin Mengü'nün programında yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu. Yabancı bir diplomat ile birliktelik yaşadığını ifade eden Alçı, "Ben boşanmış bir insanım. Annemle de çocuklarımla da tanıştırdım. Yıllarca yaşadığım kabustan sonra kendimi mutlu hissettim" dedi.

ESKİ EŞİNDEN GÖRDÜĞÜ ŞİDDETİ BİR BİR ANLATMIŞTI

Nagehan Alçı programda iki çocuğunun babası Rasim Ozan Kütahyalı'dan gördüğü şiddeti itiraf ederek şunları söylemişti: "Bir şiddetinde eve polis çağırdım. Yaşadıklarımı sineye çektiğim için kendime çok kızıyorum. Bir süre sonra o kısır döngüye girdiğinde insan sesini çıkaramaz hale geliyor. Rasim'in öfkesi dinmediği için kaç gece elimde bıçakla beklediğimi biliyorum. Rasim işsiz kaldığında ben baktım. Kimse onun yüzüne bakmazken ben onun için herkesi arardım. Gecenin bir yarısı ben uyurken ışıkları açıp 'Beceriksiz sen benim için bir şey yapmıyorsun' derdi.

"KAZANDIĞIM PARAYI ELİMDEN ALIYORDU"

Bizim çok para kazandığımız ve yalıda oturduğumuzla ilgili algı yapıldı. Bunlar da Rasim'in istediği imajdı. Benim kazandığım parayı Rasim 'Sen anlamazsın' diyerek elimden alıyordu. Parayı göndermezsem ondan kurtulamazdım. Rasim tarafından ben para cahili ilan edilmiştim. Para ortak hesaptaydı ama onu boşaltmış. Bir gün bana kızdığı için çocukları televizyonun karşısına oturtturmuş. Benim kötü göründüğüm bir yayını açıp, 'Çocuklar, anneniz bu kadar çirkin ve şişmandı. Annenizi ben yarattım' dedi."