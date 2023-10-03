Nadide Sultan'dan duygusal anlar yaşandı

Denizcilik derneğinin de katkıda bulunduğu, boğaza açılan teknede yapılan gecede davetliler, Nadide Sultan'ın birbirinden güzel seslendirdiği şarkılarla eğlendi. Nadide Sultan sahnede duygu dolu anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Konser sonrası okul arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Nadide Sultan, duygulandığını belirtti. Ayrıca, lisede disiplin cezası alan tek öğrenci olduğunu itiraf etti.

Denizcilik derneğinin de katkıda bulunduğu,boğaza açılan teknede yapılan gecede davetliler, Nadide Sultan'ın birbirinden güzel seslendirdiği şarkılarla eğlendi.

Nadide Sultan gözyaşlarına hakim olamadı

1993 yılında mezun olduğu denizcilik lisesinin amblemli kepiyle de objektlflere poz veren Nadide Sultan sahnede duygu dolu anlar da yaşadı.

Sahnede,mezun olduğu liseden okul arkadaşlarını gören ve bir anda o yıllara giden Nadide Sultan, şarkılarını seslendirirken gözyaşlarına hakim olamadı.

Konser bitiminde okul müdürleri ve okulun öğretmenleriyle hatıra fotoğrafı çektiren Nadide Sultan, çok duygulandığını belirterek ; " Lise arkadaşlarımı karşımda görünce bir anda lise yıllarımdaki günlerim aklıma geldi. Öylesine duygulandım ki; duygularım gözyaşlarımla döküldü " dedi.

Nadide Sultan'dan lise itirafı

Bu arada sahneden misafirlere de seslenen sevilen şarkıcı " Bir şey itiraf etmek istiyorum. Lisede bizim sınıfta disiplin cezası alan tek öğrenci de bendim " dedi.