Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal kaza sonrası sağlık durumunu açıkladı

Muğla Gökova Körfezi'nde tura çıkan ve bindiği Cayrokopter'in düşmesi sonucu yaralanan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal hastaneden taburcu olurken, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında 'Çok şükür kurtulduk' dedi.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal: "Allah bizi sevenlerimize ve tüm ailemize bağışladı"

Kazanın hemen sonrası fotoğrafları ortaya çıktı, vatandaşlar başında bekledi

Sandal sosyal medyadan sağlık durumunu açıkladı

MUĞLA - Muğla Gökova Körfezi'nde tura çıkan ve bindiği Cayrokopter'in düşmesi sonucu yaralanan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal hastaneden taburcu olurken, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında "Çok şükür kurtulduk" dedi. Ayrıca Melis Sandal'ın kazanın hemen sonrası çekilen fotoğrafı ortaya çıkarken, başında bölgede bulunan vatandaşların beklediği görüldü.

Olay dün akşam saatlerinde Sarnıç Mahallesi Akbük mevkiinde meydana gelmişti. Gökova Körfezi turuna çıkan Melis Sandal'ın içerisinde olduğu Cayrokopter, motor arızası sonucu kontrollü iniş yapmak isterken ağaca çarpıp araziye düştü. Kaza sonrası hava aracında bulunan Melis Sandal ve pilot Sinan Yılmaz yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanan pilot Sinan Yılmaz ve şarkıcı Mustafa Sandalın eşi Melis Sandal ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazadan şans eseri hafif yaralı olarak kurtulan Melis Sandal ve pilot Sinan Yılmaz hastanedeki tedavilerinin ardından gece saatlerinde taburcu olurken, ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'da hastaneye gelerek eşinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Sandal, "Çok şükür kurtulduk"

Kaza sonrası vatandaşlar tarafından kurtarılan Melis Sandal'ın sağlık ekiplerini beklemesi fotoğraflara yansırken, Sandal sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda" Çok şükür kurtulduk, arayan soran geri dönemediğimiz herkese bilgi vermek istedim. Allah bizi sevenlerimize ve tüm ailemize bağışladı" ifadelerini kullandı.