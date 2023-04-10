Mustafa Sandal'dan Muharrem İnce paylaşımı! İkonik dansını "Taklitlerinden sakınınız" sözleriyle yayınladı

13. Cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dansıyla sosyal medyada gündem olmuştu. Ünlü popçu Mustafa Sandal ise İnce'nin "Onun Arabası Var" klibindeki dansın aynısını yaptığını iddia etti. Muharrem İnce'yi paylaşarak "Taklitlerinden sakının" notunu düştü.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ikonik dansıyla gençler tarafından oldukça sevildi. Sevilen dansı sayesinde gençlerin oylarını da toplayan Muharrem İnce'nin dansı Mustafa Sandal'ı harekete geçirdi.

"TAKLİTLERİNDEN SAKININIZ"

90'lı yılların sen sevilen parçası olan "Onun Arabası Var" şarkısının klibinden kesit paylaşan Mustafa Sandal, aynı dansı yıllar önce yaptığına dair imada bulundu. İnce ve kendisinin videosunu yan yana getirip yayınlayan ünlü popçu, "Taklitlerinden sakının" notunu düştü. Sandal, İnce'nin dans figürlerini taklit ettiğini iddia etti.