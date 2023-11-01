Mustafa Sandal Cadılar Bayramı Kutlamalarına Tepki Gösterdi

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Cadılar Bayramı kutlamalarını eleştirerek sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Sandal, bu kutlamaların bir saçmalık olduğunu belirtti.

Yurt dışında bilinen adıyla Halloween, Türkiye'de bilinen adıyla ise Cadılar Bayramı olarak bilinen etkinlik, yurt dışı kaynaklı olsa da ülkemizde son yıllarda yoğun şekilde kutlanıyor oldu.

Korku ve doğaüstü temalı bir kutlama olan Cadılar Bayramı'nda genellikle çocuklar kostümler giyiyor ve kapı kapı dolaşıp şeker topluyor.

Her yıl yapılan bu kutlamalara ünlü isimlerin de özenle hazırlanması Mustafa Sandal'ı rahatsız etti. Ünlü şarkıcı, Cadılar Bayramı kutlayanlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Bir Pagan geleneği nasıl bize bulaştı? Ne cadısı, ne kostümü, ne şekeri, ne alaka! Görüyorum ki, ortalıkta hiçbir problem yokmuşçasına en coşkulu şekilde birileri Cadılar Bayramı'nı kutluyor.

"Siz başka bir paralel evrende yaşıyorsunuz"

Ya siz başka bir paralel evrende yaşıyorsunuz ya da biz bambaşka bir gerçeklik yaşıyoruz!

Yaşanan kıyamet boyutundaki vahşeti pas geçip, pagan adetinize olan sadık duruşunuz enteresan. Kusura bakmayın ama Cadılar Bayramı tamamen bir saçmalık."

Cadılar Bayramı kutlayan Türk ünlüler:

Merve Boluğur

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve verdiği röportajlarla magazin gündeminden düşmeyen Merve Boluğur, Cadılar Bayramı partisinde vampir makyajı ve kıyafeti giymişti.

"Vampir kadın olmayı seçtim"

Ünlü oyuncu, "Drakula hayranıyım, sürekli vampir filmleri izlerim. Cadılar Bayramı'nda da bu sebepten vampir kadın olmayı seçtim." demişti.

Fahriye Evcen

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, 'Cadılar Bayramı' için cadı şapkası takarak poz verdi.

'Cadılar Bayramı'nı kutlamak için taktığı mor cadı şapkası, deri pantolonu ve siyah korsesiyle kamera karşısına geçen Evcen, yeni pozlarını peş peşe yayınladı.

Cadılar Bayramı'nda bile gelin oldu

Özel hayatıyla ve evlilikleriyle de gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı da Cadılar Bayramı kutlayan isimlerden. Şeyma Subaşı bu sene kutlamalarda gelin oldu.