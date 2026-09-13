Murat Boz Kayseri’de hayranlarıyla buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kayseri Kültür Yolu Festivali'nin 8'inci gününde ünlü sanatçı Murat Boz sahne aldı. Boz, sevilen şarkıları ve sahne performansıyla Kayserililere keyifli bir akşam yaşattı.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen konserde Murat Boz, repertuvarının sevilen parçalarını seslendirdi. Festival kapsamında sanatçıyı dinlemeye gelen müzikseverler, konser boyunca şarkılara eşlik etti. Ünlü sanatçı, 'Yapar mısın?', 'İki Medeni İnsan', 'Üzüleceksin' ve 'Adını Bilen Yazsın' gibi beğeniyle dinlenen şarkılarını seslendirdi. Murat Boz'un sevilen hitlerinin art arda seslendirildiği konserde dinleyiciler de sanatçıya eşlik etti. Sanatçı, sahne performansı ve geniş repertuvarıyla beğeni topladı.

Kayseri Kültür Yolu Festivali kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen konserler, festivalin son gününde de müzikseverleri ağırlamaya devam edecek. Festival, bu akşam Sefo'nun vereceği konserle sona erecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı