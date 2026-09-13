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İtalya efsanesi Paolo Maldini'nin oğlu, galibiyet golünü attığı maçın ardından kaza yaptı

İtalya efsanesi Paolo Maldini'nin oğlu, galibiyet golünü attığı maçın ardından kaza yaptı
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İtalya efsanesi Paolo Maldini'nin oğlu Daniel Maldini, Serie A'da galibiyet golünü attıktan birkaç saat sonra geçirdiği trafik kazası sonucu hastaneye kaldırıldı. 24 yaşındaki oyuncunun durumunun iyi olduğu belirtildi. Daniel Maldini'nin ehliyetine el kondu.

  • Daniel Maldini, Cagliari'nin Atalanta'yı 2-1 yendiği maçta penaltıdan galibiyet golünü attı.
  • Maç sonrası Milano'da Caracciolo Caddesi'nde iki aracın çarpıştığı bir trafik kazasına karışan Maldini, yara almadan kurtuldu.
  • Yüksek oranda alkollü olduğu belirtilen Maldini'nin ehliyetine polis tarafından el konuldu.

Serie A’da Cagliari forması giyen İtalya efsanesi Paolo Maldini'nin Daniel Maldini, takımı adına galibiyet golünü attığı karşılaşmanın hemen ardından İtalya'da korkutan bir trafik kazasına karıştı. İtalyan hücum oyuncusunun karıştığı kazadan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

ZAFER GECESİNİN ARDINDAN KAZA

Cagliari’nin Atalanta’yı 2-1 mağlup ettiği mücadelede fileleri penaltıdan havalandırarak galibiyeti getiren Daniel Maldini, maç sonrası Milano’ya geçti. Sabaha karşı Caracciolo Caddesi’nde gerçekleşen olayda iki araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlardan birinin, yol kenarında park halinde duran bir araca çarptığı kaydedildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Olayın ardından hastaneye kaldırılan ve sağlık kontrolünden geçirilen 24 yaşındaki futbolcunun durumuyla ilgili avukatı Danilo Buongiorno açıklamalarda bulundu. Maldini’nin ciddi bir sağlık sorununun bulunmadığını belirten Buongiorno, "Acil serviste yapılan kısa kontrollerin ardından Daniel taburcu edilerek evine döndü. Sağlık durumu gayet iyi, herhangi bir yaralanması bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

EHLİYETİNE EL KONDU

Öte yandan İtalyan basınındaki haberlere göre; Yüksek oranda alkollü olduğu belirtilen Daniel Maldini'nin ehliyetine polis tarafından el konulduğu ifade edildi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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