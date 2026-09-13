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Survivor sunucusu Murat Ceylan imajını değiştirdi! Yeni hali şaşırttı

Survivor sunucusu Murat Ceylan imajını değiştirdi! Yeni hali şaşırttı
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Survivor sunucusu Murat Ceylan, müzik kariyerine odaklanırken geçirdiği değişimle de dikkat çekti. Saçlarını boyatan ve verdiği kilolarla daha fit bir görünüme kavuşan Ceylan, yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü sunucunun özellikle saç rengindeki değişim görenleri şaşırttı.

  • Murat Ceylan, "Kanlı Aşk" isimli yeni şarkısının klip çekimi öncesinde saçlarını boyattı ve zayıfladı.
  • Murat Ceylan, sunuculuğun ardından şarkıcılığa yönelerek ilk şarkısını yayınladı ve ilk konserini verdi.
  • Murat Ceylan yeni görünümünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Survivor Türkiye'nin sevilen sunucusu Murat Ceylan Wish, bu kez ekran performansıyla değil, müzik kariyeri ve değişen imajıyla gündeme geldi. Sunuculuğun ardından müzik dünyasına adım atan Ceylan, yeni şarkısının klip çekimi öncesinde görünümünde radikal bir değişikliğe gitti. Saçlarını boyatan ünlü ismin yeni tarzı sosyal medyada dikkat çekti.

MÜZİK KARİYERİNDE YENİ DÖNEM 

Uzun süredir müzikle ilgilenen Murat Ceylan, kariyerinde yeni bir sayfa açarak şarkıcılığa yöneldi. İlk şarkısını dinleyicilerin beğenisine sunan ve ardından ilk konserini veren Ceylan, müzik çalışmalarını hızlandırdı.

Albüm hazırlıkları kapsamında yoğun bir stüdyo döneminden geçen ünlü sunucu, artık sahne çalışmalarına da ağırlık vermeye başladı.

YENİ ŞARKISI İÇİN KAMERA KARŞISINA GEÇECEK 

Ceylan, şimdi de “Kanlı Aşk” isimli yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Şarkının klibi için kamera karşısına geçecek olan Ceylan, çekimler öncesinde imajında değişikliğe gitti.

SAÇLARINI BOYATTI, ZAYIFLADI

Ünlü isim, saçlarını boyatarak alışılmış görüntüsünden farklı bir tarz denedi. Oldukça zayıfladığı görülen Ceylan, yeni görünümünü sosyal medya hesabından paylaşırken  yaşadığı değişim kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekti.

Murat Ceylan'ın yeni imajı sosyal medyada “tanımak zor” yorumlarına neden olurken, ünlü sunucunun yeni klipte nasıl bir tarzla izleyici karşısına çıkacağı da merak konusu oldu.

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