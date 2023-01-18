Müge Anlı'nın programına damga vuran Ezel Bayraktar, aradığı aşkı buldu

Kanser hastası yengesinin tedavi parasını yediği için günlerce Müge Anlı'nın programına çıkan Ezel Bayraktar, aradığı aşkı TikTok'ta buldu. Ezel dizisinden esinlenerek Ömer olan adını Ezel olarak değiştiren Bayraktar için "Aradığı Eyşan'ı buldu" yorumunu yapıldı.

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran adam, kanser hastası eşinin tedavi parasını yiyen kardeşi Ömer Can Aslanhan'ın bulunması için yardım istedi. Canlı yayına çıkan Aslanhan, yıllar önce yayınlanan Ezel dizisinden etkilenerek adını "Ezel Bayraktar" olarak değiştirdiğini söyledi. Yengesinin 300 bin TL'lik tedavi parasını çarçur ettiğini söyleyen Bayraktar, bu sefer özel hayatıyla gündem oldu.

YENİ İLİŞKİSİNİ İLAN ETTİ

Yengesine olan borcunu ödemek için bir ayakkabıcıda işe başlayan ve programdan ayrılan Ezel Bayraktar, aradığı aşkı TikTok'ta buldu. Sosyal medyada 20 binden fazla takipçiye ulaşan Ezel Bayraktar, Melodi Tezcan isimli TikToker ile aşk yaşamaya başladı. Genç adam, yeni ilişkisini de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilan etti. Bayraktar'ın ilişkisini gören birçok sosyal medya kullanıcısı ise "Aradığı Eyşan'ı buldu" yorumunu yaptı.