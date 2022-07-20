Müge Anlı'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lidya, genç kız oldu! Son hali aynı annesi

Uzun yıllardır ATV ekranlarında program yapan Müge Anlı, bir süredir özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Özel hayatını her daim gözlerden uzak tutan Anlı, programında İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile birlikte olduğunu söyledi. Anlı açıklamasının ardından 25 Haziran'da Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturdu.

KIZI, ANNESİNE BENZETİLDİ

Karar'da yer alan habere göre, bir süredir özel hayatıyla konuşulan Müge Anlı, bu sefer de gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lidya Müge Akdağ ile gündeme geldi. Anlı, Burhan Akdağ ile evliliğinden dünyaya gelen kızını sır gibi saklıyor. 2002 doğumlu olan Lidya Müge Akdağ, Koç Üniversitesi'nde hukuk bölümünü okuyor. Annesi gibi sarı saçları olan Akdağ'ın son hali ortaya çıktı. Genç kızın son görüntüsü ise Müge Anlı'ya benzetildi.

İşte Müge Anlı'nın kızının son hali: