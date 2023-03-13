Müge Anlı'nın canlı yayınında korkutan anlar! Kayıp olayında baş şüpheli gösterilen adam, kanala bıçakla geldi

Dişlerini ve altınlarını evde bırakarak kayıplara karışan Döndü Boztepe'yi arayan Müge Anlı, baş şüpheli olarak yayına çıkan Mehmet Bey'in kanala bıçakla girmeye çalıştığını öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bıçağı eline alarak yaşlı adama hesap soran Anlı, "Nereden buldun bu bıçağı, sana bunu kim sattı?" dedi.

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Uğur Boztepe, altınlarını ve dişlerini evde bırakıp kayıplara karışan annesi Döndü Boztepe'yi bulmak için yardım istedi. Olayda baş şüpheli olarak görülen Mehmet Bey ise canlı yayına çıktı.

"ANNEM, MEHMET BEY'DEN KORKUYORDU"

Uğur Boztepe'nin başvurusu üzerine Döndü Boztepe'nin yaşadığı köyde 2 kadavra arama köpeği ile çalışmalara başlandı. Döndü Hanım'ın evde dişlerini ve parasını bırakıp kayıplara karıştığını söyleyen Anlı, "78 yaşında bir kadın niye kaçsın? Üç tane oğlu İzmir'de yaşıyor. Onlar da tek bir kişiden şüphelendiklerini söylüyor. Annelerinin Mehmet Bey'den korktuğunu söylüyor" dedi. İddiaların odağında olan Mehmet Bey ise canlı yayına çıktı.

ÖNCE 2 KADIN GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ, SONRA ERKEKTEN BAHSETTİ

Kayıp olayıyla ilgili Mehmet Bey'in verdiği röportajı hatırlatan Anlı, "Mehmet Bey bize verdiği ilk röportajda Döndü Hanım'ın kaybolduğu sabah koşan 2 kadın gördüğünü söyledi. İkinci röportajında ise Döndü Boztepe'nin kaybolduğu 6 Şubat gecesi 23.30'da bir erkeğin kolunda gördüğünü belirtti. Mehmet Bey, yaşlı kadının fark edilmemek için başını uzun boylu erkeğin omzuna dayadığını da anlattı" ifadelerini kullandı.

"DÖNDÜ'NÜN MEVLÜT'LE İLİŞKİSİ VAR, MARKETTE GİZLİCE BULUŞUYORLAR"

Mehmet Bey'in röportajını anlatmaya devam eden Müge Anlı, "Mehmet Bey, Döndü Boztepe'nin Mevlüt Eryılmaz isminde bir sevgilisi olduğunu, bu kişiyle bir zincir markette gizlice buluştuğunu söyledi" şeklinde konuştu. Eryılmaz'ın köyde emekli bir astsubay olduğu öğrenilirken Mehmet Bey'in birbirini tutmayan açıklamaları dikkat çekti. Annesi hakkındaki iddialarla ilgili konuşan Uğur Bey ise Mevlüt Eryılmaz annemi gençliğinde istemiş. Uygun görmeyince vermemişler. Ondan sebep böyle bir dedikodu çıktı" dedi.

KANALA BIÇAKLA GELDİ

Uğur Bey aynı zamanda Mehmet Bey'in olay akşamı annesini bıçakla korkuttuğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "O akşam yoğun bir kar yağışı olmuştu. Annem yine korkmuş. Anneme bıçak çekmiş bu." Bugün yayınlanan bölümde ilginç bir olay daha yaşandı. Anlı, Mehmet Bey'in kanala bıçakla girmeye çalıştığını ancak görevliler tarafından el konulduğunu söyledi. Canlı yayında bıçağı çıkartarak Mehmet Bey'den hesap soran Anlı, "Senin de üzerinde bıçak çıkmış. Bu sabah da kanala bıçakla gelmişsin. Nereden buldun bu bıçağı, kimden aldın" dedi.

BIÇAK GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE TESLİM EDİLDİ

Mehmet Bey ise bıçağı kaldıkları otelin önüne gelen motosikletli bir satıcıdan aldığını söyledi. Anlı, yayında bıçağı inceledikten sonra suç niteliği taşıdığı için güvenlik görevlilerine teslim edilmesini istedi.