Müge Anlı'daki tepkileriyle tanınan Zeynep Ergül cezaevinden tahliye oldu! İşte son görüntüsü

Yıllar önce kayıp kızını bulmak için çıktığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki sözleriyle fenomenleşen Zeynep Ergül, bir cinayet suçlamasıyla girdiği cezaevinden çıktıktan sonra TikTok'ta video yayınladı. Ergül'ün son hali kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

19 yaşındaki kayıp kızını bulmak için ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan Zeynep Ergül, tepkileri ve anlattıklarıyla kısa sürede sosyal medyada gündem olarak fenomen hale gelmişti. Programdaki görüntülerine binlerce video yapılan Ergül, yıllar sonra ortaya çıktı.

TAHLİYE EDİLDİ

Zeynep Ergül'ün kayıp kızıyla ilgili gerçekleri öğrenmek için çıktığı yayında daha önce işlenen bir cinayet ortaya çıkmıştı. Cinayetin arkasındaki isimlerden biri olduğu öğrenilen Ergül, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tam 25 ay boyunca hapishanede kalan Ergül, tahliye edildi.

TİKTOK VİDEOSU ÇEKTİ

Ergül'ün cezaevinden çıktıktan sonra 24 Kasım'da çektiği bir TikTok videosu sosyal medyada gündem oldu. Değişimiyle dikkat çeken Ergül, videoda hem Öğretmenler Günü'nü kutluyor hem bir mani okuyor. Ergül'ün TikTok'ta yayınlanan videosu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken onlarca kullanıcı tarafından da paylaşıldı.

İşte Zeynep Ergül'ün son hali:

HASTALIKLARINI SIRALAYARAK BAYILMA NUMARASI YAPMIŞTI

Programa katılan kızı, Zeynep Ergül'ün engelli raporu aldığı, dilencilik yaptığını, sürekli yalan söylediğini ve kendisine kötü davrandığını bu sebeple de annesi ile görüşmek istemediğini belirterek eve dönmek istemediğini söyledi. Zeynep Ergül, gırtlak kanseri, görme engeli, duyma engeli gibi birçok hastalığa sahip olduğunu söylemiş hatta canlı yayında yürüyüşünü değiştirerek bayılma numarası dahi yapmıştı.