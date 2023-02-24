Müge Anlı'da tüyler ürperten olay! Üfürükçü adam, kedi kesip derisinden görme engelli kıza ilaç yapmış

Beyninde tümör olduğu için görme yetisini yitiren Merve ve annesi Naime Hanım, "Üfürükçü Adem" tarafından 260 bin TL dolandırıldıklarını söyleyip Müge Anlı'nın programına başvurdu. Başlarına gelen olayı anlatan anne, "Bizden siyah dört kedi istedi. Kedilerinin birini keserek kızımın gözü için ilaç yapacağını söyledi" dedi.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç bir olay işlenmeye başlandı. Beyninde tümör olduğu için görme yetisini yitiren Merve ve annesi Naime Hanım, canlı yayına çıkarak dolandırıldıklarını söyleyerek yardım istedi.

"KIZIM TÜMÖRDEN DOLAYI GÖRME YETİSİNİ KAYBETTİ"

Kızını 3 sene önce şiddetli baş ağrısı nedeniyle hastaneye götürdüğünü söyleyen anne, "Merve'nin gözü tam görmüyordu. Doktor da hemen nörolojinin görmesi gerektiğini belirtti. Acil ameliyata alındı. Daha sonra tümör ameliyatına girdi. Daha sonra da görme yetisini kaybetti" dedi.

EŞİ CANLI YAYINA BAĞLANDI

Merve ve annesi, bu süreçte polis olduğunu söyledikleri bir akrabalarının kendilerine üfürükçü tavsiye ettiğini söyledi. Adem isimli üfürükçüye 260 bin TL kaptıran genç kız, Müge Anlı'dan yardım istedi. İddiaların hedefindeki üfürükçü olarak tanınan Adem Önal'ın eşi canlı yayına bağlandı. Eşinin yaptıklarını anlatan genç kadın, "Ben kaç kere doktorun açamadığı gözü sen nasıl düzelteceksin derdim. Bir kitap var o kitapta kedi derisi yazdığı için o da onu kullanıyor. Cinsel gücü arttırıcı ilaçlar da yapıyordu" dedi.

"KEDİYİ KESİP TÜYÜNDEN KIZIMIN GÖZÜNE İLAÇ YAPACAKMIŞ"

Üfürükçü hakkında konuşan Merve'nin annesi, "2 yavru 2 de ana kedi vardı. 4'ü de siyahtı ama Adem Ünal birini kesti kömürlükte. Onun tüyünden kızımın gözüne ilaç yapacakmış. Kedi derisiyle de kızımın gözü birden açılacakmış" şeklinde konuştu.

Canlı yayında üfürükçü adamın aileye verdikleri malzemelere bakan Müge Anlı, 'cin tozu' diye verilen şeyin karbonat olduğunu, öbür dünyadan getirildiği iddia edilen kolyelerin de her yerde satılan ürünler olduğunu söyledi.

TACİZ İDDİASI

Yaşadıklarından bahseden Merve, üfürükçünün kendisine tacizde de bulunduğunu ileri sürdü. Bir gün adamın kendisini ormana götürdüğünü söyleyen Merve, "Bana bir su verdi, 2 saat sonra kendime geldim" ifadelerini kullandı.

MÜGE ANLI EMNİYET MÜDÜRÜ EŞİNE SESLENDİ

Diğer dünyadan getirdiğini söylediği kolye, kedi tüyü ve derisi ile genç kızın şifa bulacağını ve gözlerini açacağını iddia eden üfürükçü, Müge Anlı'yı da çileden çıkardı. Emniyet müdürü eşine seslenen Anlı, "Gerçekten kedi kesilsin diye bir polis memurunun birilerini üfürükçüye götüreceğine inanmıyorum. Aklım almıyor. Biliyorsunuz benim eşim de emniyet müdürü. Bu işlerle de ilgileniyor. Buradan kendisine de duyurmak istiyorum" dedi.

MERVE İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Müge Anlı, hakkında iddialar bulunan şahsı görenlerin mutlaka emniyete gitmesi gerektiğini söyleyip polis memuru olduğu söylenen kuzene ilişkin gerekli araştırmaların da yapılacağını aktardı. Anlı ve ekibi Merve'nin gözleri için de harekete geçti. Yapılan muayene sonucu sinirlerinin öldüğü tespit edilen Merve için kök hücre tedavisi yapılacak.