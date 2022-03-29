'Mücevheri alım gücü kolaylaştı' diyen Seda Sayan'a tepki yağıyor: Yağ fiyatlarından haberin var mı?

Seda Sayan, katıldığı bir mücevher fuarındaki açıklamaları ile gündem oldu. Kendisini "Mücevher kadını" olarak atfeden ünlü şarkıcı, kadınların mücevhere ulaşmasının ve alım gücünün kolaylaştığını savundu.

"KADINLARIN MÜCAVHERE ULAŞMASI KOLAYLAŞTI"

Kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile evlilik hazırlığı yapan Seda Sayan, "Çağlar evlilik teklif ederken tam tur bir yüzük taktı. Onun dışındakileri ben aldım. Senelerin Seda'sıyım, bende olmayacak da böyle görkemli yüzükler, kimde olacak? Takıya düşkünlüğüm malum. Ben mücevher kadınıyım. Kadınların mücevhere ulaşması, alım gücü kolaylaştı" ifadelerini kullandı.

YAĞ FİYATLARI ÜZERİNDEN VURDULAR

Seda Sayan'ın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şarkıcıya yağ fiyatlarını hatırlatan sosyal medya kullanıcıları, "2 litre yağ olmuş 180 lira neyin kafasındasınız?, "Kendi açısından, kendi şartlarına, standartlarına, imkanlarına göre konuşmuş bence", "Yağ fiyatlarından haberin var mı?", "İnsanlar zar zor geçiniyor", "Ona göre kolay olması normal" şeklinde yorumlar yaptı.

İşte Seda Sayan için yapılan bazı yorumlar...

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