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Muazzez Ersoy'un adını kullanarak dolandırıcılık yaptılar

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Ünlü şarkıcı Muazzez Ersoy'un adı, dolandırıcılar tarafından haksız kazanç elde etmek için kullanıldı. Ersoy, sosyal medya ve dijital platformlarda kendi adını kullanarak sahte ilaç ve krem reklamları yapıldığından haberdar olduğunu ve avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Muazzez Ersoy, adını kullanarak ilaç ve kozmetik ürünü satan kişi ya da kişiler hakkında yasal işlem başlattığını duyurdu.

Dolandırıcıların bu kez hedefi ünlü sanatçı Muazzez Ersoy oldu. İnternet sitelerinde Ersoy'un adını kullanarak ürün satan kişiler, ününden faydalandı.

Durumdan haberdar olan Muazzez Ersoy, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Sanatçı, daha fazla insanın mağdur olmaması için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medya ve dijital medyada kötü niyetli kişi veya kişiler tarafından hazırlanan sözde ilaç, krem reklamlarından bilgim var. Avukatım gerekli adımları attı. Ne var ki bu sahte reklama ve reklamlara inananlar olduğunu da duymaktayım. Hiçbir ilaç, merhem reklamında oynamadım, rol almadım. Lütfen benim tarafımdan, sosyal medya hesaplarımda paylaşılmayan hiçbir reklama inanmayın, bağlantıya tıklamayın, paranızdan ve sağlığınızdan olmayın.

Muazzez Ersoy'un adını kullanarak dolandırıcılık yaptılar

Muazzez Ersoy'un adını kullanarak dolandırıcılık yaptılar
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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