Muazzez Abacı'nın naaşının getirilmesi için bakanlık harekete geçti

Türk sanat müziğinin unutulmaz isimlerinden Muazzez Abacı, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü ABD'de yaşamını yitirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, sanatçının cenazesinin Türkiye'ye nakli için devreye girdi. Abacı için 17 Kasım Pazartesi günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek.

ABD'DE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Türk sanat müziğinin efsane yorumcularından Muazzez Abacı, bir süredir kalp rahatsızlığı sebebiyle ABD'de tedavi altındaydı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen ünlü sanatçı, 78. yaş gününde hayatını kaybetti. Ölümü, sanat camiası ve sevenlerinde büyük üzüntü yarattı.

BAKANLIK NAAŞININ GETİRİLMESİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Sabah'ın haberine göre, sanatçının vefatının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un girişimiyle Abacı'nın naaşının Türkiye'ye getirilmesi için resmi süreç başlatıldı. Aileye destek sağlayan Bakanlık, cenazenin nakli ve tören hazırlıklarıyla ilgili çalışmalar titizlikle takip ediliyor.

AKM'DE VEDA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Muazzez Abacı için 17 Kasım Pazartesi günü saat 11.00'de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir veda töreni gerçekleştirilecek. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılması bekleniyor. Sanatçı, törenin ardından Ankara'da babası Oktay Altıoklar'ın yanında toprağa verilecek.

DEVLET SANATÇISI UNVANINA LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜ

Kariyeri boyunca onlarca albüme imza atan, yüzlerce konser veren ve birçok televizyon programında yer alan Abacı, 1998 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Devlet Sanatçısı" unvanıyla onurlandırılmıştı. Türk sanat müziğinin geniş kitlelere ulaşmasında önemli rol oynayan ünlü yorumcu, aynı yıl "Sibel" adlı dizide kendisini canlandırarak ekranlarda da yer almıştı.