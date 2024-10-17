Üye Girişi
Haberler

Model Kate Moss ve kızı Lila, Victoria's Secret defilesinde podyumu salladı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü süpermodel Kate Moss (50), ilk kez Victoria's Secret defilesinde yer aldı. Kızı Lila (21) ile birlikte podyuma çıkması büyük sürpriz yarattı. Kate'in zarafeti, hala moda dünyasının zirvesinde olduğunu kanıtladı. Lila'nın performansı ise gelecek vadeden kariyerine dikkat çekti. Bu hamle, Victoria's Secret'ın marka imajını yenilemek ve genç nesile hitap etmek için atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ünlü süpermodel Kate Moss, kızı Lila ile birlikte Victoria's Secret Fashion Show podyumuna çıkarak moda dünyasında büyük yankı uyandırdı. 50 yaşındaki efsanevi model, kariyerinde ilk kez Victoria's Secret defilesinde yer alarak hayranlarını şaşırttı ve heyecanlandırdı.

Gecenin en dikkat çeken anlarından biri, Kate Moss'un 21 yaşındaki kızı Lila'nın da aynı podyumda yürümesiydi. Anne-kız ikilisinin bu ortak performansı, moda severler tarafından büyük ilgiyle karşılandı ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

Kate Moss'un muhteşem görünümü, birçok hayranı tarafından övgüyle karşılandı. Destekçileri, onun varlığının defileye 90'ların altın çağının ruhunu geri getirdiğini belirtti. Kate'in zarafeti ve profesyonelliği, yıllar geçmesine rağmen hala moda dünyasının zirvesinde olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Lila Moss'un da annesiyle aynı podyumda yer alması, genç modelin gelecek vadeden kariyerine dikkat çekti. Anne-kız ikilisinin benzer yüz hatları ve zarafetleri, izleyiciler tarafından hayranlıkla karşılandı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolar, Kate ve Lila Moss'un podyumdaki uyumunu gözler önüne serdi. Hayranlar, bu anı "ikonik" ve "unutulmaz" olarak nitelendirirken, bazıları da bu performansın moda tarihine geçeceğini ifade etti.

Victoria's Secret'ın bu hamlesinin, markanın imajını yenilemek ve daha geniş bir kitleye hitap etmek için atılmış önemli bir adım olduğu düşünülüyor. Kate Moss gibi efsanevi bir modelin show'da yer alması, markanın prestijini artırırken, Lila Moss'un katılımı da genç nesile yönelik bir açılım olarak değerlendiriliyor.

Bu defile, aynı zamanda moda endüstrisinde nesiller arası iş birliğinin güzel bir örneği olarak görülüyor. Anne-kız ikilisinin profesyonelliği ve uyumu, pek çok genç modele ilham kaynağı oldu.

Model Kate Moss ve Kızı Lila, Victoria's Secret defilesinde podyumu salladı

Model Kate Moss ve Kızı Lila, Victoria's Secret defilesinde podyumu salladı

Model Kate Moss ve Kızı Lila, Victoria's Secret defilesinde podyumu salladı

Model Kate Moss ve kızı Lila, Victoria's Secret defilesinde podyumu salladı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin

Victoria's Secret Kate Moss Magazin Yaşam Moda

Rojin Kabaiş'in ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

Ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

 Maliye ilk listeyi paylaştı! İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri

Maliye ilk listeyi paylaştı! İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri

 Cumhuriyet Başsavcısı sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdı

Cumhuriyet Başsavcısı sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdı
Esra Erol'da şoke eden cinayet itirafı: Kızım yüzüme tükürdü, onu öldürdüm

Canlı yayına damga vuran cinayet itirafı: Yüzüme tükürdü, kızımı öldürdüm
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Vergi Yüzsüzleri listesinde kimler var? İsimler açıklandı mı? Rüyada tavşan görmek ne anlama gelir? Rüyada tavşan görmek ne anlama gelir diyanet? Beyaz tavşan neyi simgeler? 09 nerenin plakası? 09 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Bekir Aksoy kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Bekir Aksoy kaç yaşında, nereli? Bekir Aksoy biyografisi! Merkez Bankası faiz indirimi olur mu? 2024 MB Ekim ayı faiz kararı ne olur, faiz indirimine gider mi? PPK toplantı tarihleri! DOLUNAY SAAT KAÇTA? Koç Dolunay'ının burçlara etkileri neler? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2024! MB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 17 Ekim hangi burç? 17 Ekim'de doğanların yükseleni nedir? DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ MESAJLARI 2024 | Dünya Astsubaylar Günü ile ilgili güzel sözler… Semih Çelik'in hastane raporları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.