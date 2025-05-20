Modacı Özkan Karakuşoğlu: Gülşen artık mayo ile sahneye çıkmaktan vazgeçmeli

Modacı Özkan Karakuşoğlu: Gülşen artık mayo ile sahneye çıkmaktan vazgeçmeli
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Modacı Özkan Karakuşoğlu: Gülşen artık mayo ile sahneye çıkmaktan vazgeçmeli
Haber Videosu

Modacı Özkan Karakuşoğlu'nun sunduğu Moda Magazin programının yeni bölümünde ünlü isimlerin sahne ve davet kombinleri değerlendirildi. Karakuşoğlu, Serenay Sarıkaya'nın Paris kombini için "Neresinden tutsam elimde kalıyor" derken, Gülşen'e sahne stiliyle ilgili net bir uyarıda bulundu. Haftanın yıldızı ise Deniz Seki oldu.

Haberler.com ekranlarında yayınlanan Moda Magazin'in bu haftaki bölümünde, modacı Özkan Karakuşoğlu ünlü isimlerin dikkat çeken kombinlerini yorumladı. Göz alıcı tasarımlardan talihsiz tercihlere uzanan değerlendirmelerde Karakuşoğlu, sert ama stil sahibi yorumlarıyla yine gündem oldu.

"SERENAY SARIYAKA'NIN KOMBİNİ NE ÇANTA NE AYAKKABIYLA UYUMLU"

Serenay Sarıkaya'nın Paris'teki görünümünü yerden yere vuran Karakuşoğlu, "Kombinin hiçbir parçası birbiriyle uyuşmuyor. Ne çantan, ne ayakkabın, ne de eteğine bağladığın gömleğin… 'Salaş çıkayım' demişsin ama tüm dikkatleri yine üzerine çekmişsin," ifadelerini kullandı. Karakuşoğlu, bu görünüme 10 üzerinden sadece iki puan verdi.

Modacı Özkan Karakuşoğlu: Gülşen artık mayo ile sahneye çıkmaktan vazgeçmeli

"GÜLŞEN, ARTIK SAHNEDE MAYODAN VAZGEÇMELİ"

Gülşen'in sahne stiline dair yorumu ise net ve sertti: "Bu kadar güzel bir vücudun var, ama sürekli mayo-bikini kombinleriyle sahneye çıkman hem itici geliyor hem de sahneye haksızlık," dedi. Stilinin vücut estetiğini gölgeleyecek noktaya geldiğini belirten Karakuşoğlu, Gülşen'in bu kombinine 10 üzerinden üç puan verdi.

Modacı Özkan Karakuşoğlu: Gülşen artık mayo ile sahneye çıkmaktan vazgeçmeli

"DENİZ SEKİ TASARIMI TAŞIMIŞ, BU HAFTANIN ZİRVESİ"

Deniz Seki'yi ise haftanın açık ara stil yıldızı ilan eden Karakuşoğlu, "Son dönemde verdiği kilolar ve tarzıyla göz kamaştırıyor. Giymiş olduğu tasarıma hayat vermiş" dedi. Şıklık, duruş ve tasarımın birleşimiyle Karakuşoğlu'ndan tam puan aldı: 10 üzerinden 10.

Modacı Özkan Karakuşoğlu: Gülşen artık mayo ile sahneye çıkmaktan vazgeçmeli

Haberler.com / Şevval Çelik - Magazin
İki başkan arasında 19 milyon euroluk görüşme! Yusuf Akçiçek için geldiler

İki başkan görüştü! Fenerbahçe'ye 19 milyon euroluk dev teklif
Dries Mertens'ten çarpıcı itiraf: Dört gözle bekliyorum

Şampiyonluk sonrası itiraf: Futbolu bırakmayı dört gözle bekliyorum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rihanna ve sevgilisi Boran Kuzum'ın objektifine yakalandı

Rıhanna ve sevgilisi, Boran Kuzum'un objektifine yakalandı
Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı Yunanistan'da olay oldu

Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı ülkeyi karıştırdı
İkinci el otomobil pazarı canlandı

İkinci el oto pazarı hareketlendi
Volkan Konak için 'Sahnede geberdi' diyen müftü Kocaeli'ye vaiz olarak atandı

Volkan Konak için "Geberdi" diyen müftü bakın hangi ile vaiz atandı
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
Bahçeli'nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt

Bahçeli'nin çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt: Doğru olmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.