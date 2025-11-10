Miss Universe Türkiye Ceren Arslan siyahlara büründü, Atatürk'ün portresiyle yürüdü

Miss Universe Türkiye temsilcimiz Ceren Arslan, güzelliği kadar duruşu ve karakteriyle de dikkat çekmeye devam ediyor. 21 Kasım 2025'te Tayland'da düzenlenecek olan 74. Miss Universe (Kâinat) Güzellik Yarışması için yurt dışında bulunan Arslan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yaptığı anlamlı paylaşımla büyük beğeni topladı.

"BUGÜN DÜNYAYA ONU UNUTMADIĞIMIZI HATIRLATTIĞIMIZ GÜN"

Yarışma sürecinin 9'uncu gününde siyah elbisesiyle dikkat çeken Ceren Arslan, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Miss Universe'te 9'uncu gündeyiz ve bir karnavala gidiyoruz, renklerle, müzikle ve kutlamalarla dolu bir gün. Ama benim kıyafetim siyah. Çünkü bugün 10 Kasım... Yani Atatürk'ü andığımız gün ya da aslında dünyaya onu asla unutmadığımızı hatırlattığımız gün. Onun vizyonu, cesareti ve ülkesine olan sevgisi hâlâ Türkiye'nin her kalp atışında yaşıyor."

"BUGÜN BURADA DURUYORSAM ONUN SAYESİNDE"

Atatürk'ün portresini elinde taşıyan ve siyahlara bürünerek 1 dakikalık saygı duruşunda bulunan Ceren Arslan, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Atatürk'ün portresi elimde; yalnızca bir ulus kurmakla kalmayıp kadınlara hayal etme, öğrenme ve liderlik etme gücü veren lideri anıyorum. Bugün burada duruyorsam onun sayesinde."