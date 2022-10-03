Mini şortla sahneye çıkan Ajda Pekkan frikik verdi, Seren Serengil'in yorumu bomba

Süperstar Ajda Pekkan geçtiğimiz akşam Kuruçeşme'de konser verdi. Sahnede 3 farklı kıyafet giyen ünlü şarkıcı altın rengi şortu ve ilginç aksesuarıyla geceye damga vurdu. Kalça frikiği veren Süperstar'a bir kullanıcı "Madem açıyor, popo kaldırma ameliyatı olması lazım" yorumunda bulundu. Seren Serengil ise yoruma "İnan seninkinden yukarıdadır" cevabını verdi.

Müziği ve tarzıyla yılların eskitemediği ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, geçtiğimiz akşam Kuruçeşme'de sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

PAYLAŞTIĞI VİDEO ÇOK KONUŞULDU

Şarkılarından çok kostümleriyle geceye damga vuran Pekkan'ı Seren Serengil en önde izledi. Konserden sık sık video paylaşan Serengil'in yayınladığı bir görüntü sosyal medyada çok konuşuldu.

"KALÇA KALDIRMA OPERASYONUDA LAZIM"

Altın rengi mini şortla sahneye çıkan Süperstar'ın kalça frikiği vermesi dikkatlerden kaçmadı. 70'li yaşlarında hala genç kızlara taş çıkaran Pekkan'ın bu görüntüsüne bir kullanıcı "Kalça kaldırma operasyonu da lazım, madem açıyor" yorumunu yaptı. Seren Serengil ise Ajda Pekkan'ı savunarak kullanıcıya "İnan seninkinden yukarıdadır" cevabını verdi.