Mine Tugay Avusturya tatilinde eksi 15 derecede göle girdi

45 yaşındaki oyuncu Mine Tugay sosyal medya hesabından Avusturya tatilinden bir video yayınladı.

Ünlü oyuncu, eksi 15 derecede göle girdiği anları takipçileri ile paylaştı.

Mine Tugay, videoya "Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Denemesem olmazdı" notunu düştü.

Medcezir, Zalim İstanbul ve Yalı Çapkın gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncunun eksi 15 derecede göle girdiği görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.