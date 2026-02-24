Haberler

Mika Raun ve sevgilisinin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Mika Raun Can ile aynı soruşturmada 'yurt dışına çıkış yasağı' uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sevgilisi Batuhan Can'ın uyuşturucu test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

MİKA RAUN VE SEVGİLİSİNİ TEST SONUÇLARI BELLİ OLDU

Soruşturma kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Mika Raun Can ile aynı soruşturmada 'yurt dışına çıkış yasağı' uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sevgilisi Batuhan Can'ın uyuşturucu test sonuçları sonuçları belli oldu. Her iki ismin de test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Geçirdiği cinsiyet değiştirme süreci ile tanınan ve 2 milyonun üzerinde takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Mika Raun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'uyuşturucu' ve 'fuhuş' soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada Raun'un gözaltı gerekçeleri arasında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlamalarının yer aldığı belirtilmişti.

Savcılıktaki beyanında erkek arkadaşı Batuhan Can ile Amsterdam'da uyuşturucu madde kullandıklarını itiraf eden Mika Raun, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Raun'un itirafı üzerine gözaltına alınan Can ise 'yurt dışına çıkış yasağı' uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

