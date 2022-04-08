Midyeci Ahmet'in eşi canlı yayında fena patladı: Ölen çocuğu için ağlıyor, kendi çocuklarını görmeye gelmedi - Haberler

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Midyeci Ahmet'in eşi canlı yayında fena patladı: Ölen çocuğu için ağlıyor, kendi çocuklarını görmeye gelmedi

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Midyeci Ahmet olarak tanınan Ahmet Çiçek ile eski eşi Deniz Çelebi, boşandıktan sonra Beşiktaş'taki dükkandan dolayı birbirine girdi. Bir video yayınlayarak yaşadıklarını anlatan Çiçek, ölen çocuğundan bahsederken gözyaşlarına boğuldu. Çelebi de katıldığı canlı yayında "Sen ölen çocuğun için ağlıyorsun da, iki çocuğunu 5 ayda iki kere bile görmedin" dedi.

Deniz Çelebi, yakın zaman önce boşandığı Midyeci Ahmet olarak tanınan Ahmet Çiçek'in kendisine bıraktığı Beşiktaş'taki şubesinin karşısında yeni bir mekan açmasına isyan etti. Eski eşinin tepkilerinden sonra sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Çiçek ise boşanmalarına eşinin ailesinin neden olduğunu ileri sürdü. Yıllar önce bir çocuğunun hayatını kaybettiğini anlatan Çiçek, gözyaşlarına boğuldu.

Ahmet Çiçek'in eski eşi Deniz Çelebi, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor hayatta" programına canlı bağlanarak ilk kez hakkındaki iddialara yanıt verdi. "Buradan Ahmet Beye bir şey söylemek istiyorum" diyerek sözlerine başlayan Deniz Çelebi, "Sen ölen çocuğun için ağlıyorsun da, iki tane çocuğun yaşıyor. Sen o iki çocuğuna sarılmayı bilmedin, bilemedin. 2 tane çocuğun var 5 ayda iki defa bile görmedin." diyerek isyan etti, gözyaşlarına hakim olamadı. Sonra da "Çocuğunun rızkının önünde engel olan bir adamsın" diyerek eski eşine seslendi.

Midyeci Ahmet'in eşi canlı yayında fena patladı: Ölen çocuğu için ağlıyor, kendi çocuklarını görmeye gelmedi

"Ahmet Beyle evlendiğimizde bir liramız bile yoktu" diyen Deniz Çelebi, midyeci olan eski eşinin kendi restoranının karşısına aynı isimle restoran açması hakkında da konuştu. Eski eşi Ahmet Çiçek'in "merkez şubeyi satmak istediği için önlem aldım" cümlesine değindi. Bu iddiayı yalanlayarak "Ben boşanma protokolüme 'Ben yaşadığım sürece merkez şube bende, ben öldükten sonra çocuklarıma geçecek' diye bir madde eklettim. Bunun düşünen bir kadın merkez şubeyi niye satsın?" dedi.

Deniz Çelebi, tetikçi tutularak Çiçek'in yardımcısına 6 el ateş açıldığı iddia için ise "Ben çektiği videodan öğrendim konuyu, bu bir iddia. Savcılığa suç duyurusu yok. Bu konunun açığa çıkmasını ben Ahmet beyden daha çok istiyorum" ifadelerini kullandı.

Midyeci Ahmet'in eşi canlı yayında fena patladı: Ölen çocuğu için ağlıyor, kendi çocuklarını görmeye gelmedi

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İhlas Haber Ajansı / Magazin

Nur Tuğba Namlı, Deniz Çelebi, Ahmet Çiçek, Kanal D, Magazin, Güncel, Haberler

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