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Miami'de ölen Ahu Tuğba'nın 30 bin dolarlık cenaze masraflarını Türk iş insanı karşıladı

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Miami'deki evinde hayatını kaybeden Ahu Tuğba'nın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi için harekete geçildi. Cenaze işlemleri için gerekli olan 30 bin doların karşılanması için Türk iş insanı Celal Kalyoncu devreye girdi.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve KOAH nedeniyle nefes almakta güçlük çeken sanatçı Ahu Tuğba, 1 Eylül'de Miami'deki evinde hayatını kaybetti. Ünlü iş insanı Ahu Tuğba'nın Türkiye'de son yolculuğuna uğurlanması için harekete geçti.

BUGÜN TÜRKİYE'YE GETİRİLİYOR

Habertürk'te yer alan habere göre, Miami'de polis memuru olan Ahu Tuğba'nın kızı Ajelbegü Ahu Anjelik Alejnatij, annesinin Türkiye'de defnedilmesi için ABD İstanbul Başkonsolosluğu ile yazışmalar yaptı. Tuğba'nın cenazesi bugün Miami'de kalkacak uçakla İstanbul'a getirilecek. Cenaze için belirlenen 25-30 bin doları ise Türk iş insanı Celal Kalyoncu karşıladı.

Miami'de ölen Ahu Tuğba'nın 30 bin dolarlık cenaze masraflarını Türk iş insanı karşıladı

AHU TUĞBA'NIN KIZI: ANNEMİ ÖPÜP UYUTTUM YANINA GİTTİĞİMDE BUZ GİBİYDİ

Uzun yıllardır annesiyle birlikte yaşayan kızıAjelbegü Ahu Anjelik Alejnatij, bugün telefonla bağlandığı Söylemezsem Olmaz programında annesini yatağında ölü bulduğu anları anlattı. Yıllardır annesinin kendisi için her şeyi yaptığını yanından bir an olsun ayrılmadığını belirten Alejnatij "Annem uzun süredir ileri derecede KOAH hastasıydı ve son birkaç gündür kendini iyi hissetmiyordu. Akşam konuştuk, annemi öptüm seni seviyorum dedim uyuduk. Ben öğlen uyandım annemin dinlendiğini düşündüm ama gece olduğunda hala çıt yoktu. Daha sonra 911'i aradım. Annemin yanına bir gittim benim boncuk gözlüm buz gibi olmuş. Dünyanın en büyük acısı bir anneyi bir evladın o şekilde bulması. Allah düşmanımın başına vermesin. Keşke benim kalbimi çıkarsalardı da ben annemi o şekilde görmeseydim" dedi.

Miami'de ölen Ahu Tuğba'nın 30 bin dolarlık cenaze masraflarını Türk iş insanı karşıladı

Miami'de ölen Ahu Tuğba'nın 30 bin dolarlık cenaze masraflarını Türk iş insanı karşıladı

Haberler.com / Fatih Kayalı - Magazin

Ahu Tuğba Türkiye Türk İş Magazin Miami

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Yorumlar (12)

Brh atr:

o patron emin ol işçisine para vermemek için elinden geleni yapar

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Turan YILDIRIMOĞUZ:

yaşam hikayeleri dışarıda, ölüleri Türkiyede

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sdsfs dfsa:

Yaşarken beğenmediği güzel ülkemde... ölülerini niye getirirler ki

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Erdogan Sınag:

ya bu kadın soyundan zengin varlıklı bi ailenin tek kızı nasıl bu duruma düşmüşler başkası neden karşılıyor parasi olmadığı için galiba

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Hakan Kahveci:

İhtiyacı olan insana 1 kuruş vermez konu ahu Tuğba reklamı olunca 30 bin dolar verir

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2
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Gönül Yılmaztürk:

Orada ölüpte kalan vatadaşlarımız ??

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3
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Sokrates:

fakirlere bir kuruş yardım etmezler etrafındakilere para saçarlar yazık

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sade vatandaş:

kul millet yetim hakkı yiyip milletin malını çalan çırpan israf eden eşe dosta yandaşa peşkeş çeken bunlara bilerek arka çıkanlar halkına milletine eziyet edip adaletsiz davrananlar iki günlük dünya menfaati için ahiretinizi sakatlamaya değermi hep öyle sağlam kalacağım sanıyorsunuz bak haline belki yarın öbürgün sana hatim indirip helva kavuracaklar oraya giderken onları götürebilecekmisin? ....yok bari onları geridekilere paylaştır ortada kalmasın senin gibi biri talan edip alıp götürmesin

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Kimesterseni:

Cenaze masrafi 2 ye katlanmis olarak soylenmis, $3,ile 5 bin arasi funeral home denen cenaze evi aliyor. $10 bin dolarda thy

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Yavuz sivas:

İkitane gariban doyur desen yok der belkide

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