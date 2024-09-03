Miami'de ölen Ahu Tuğba'nın 30 bin dolarlık cenaze masraflarını Türk iş insanı karşıladı

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve KOAH nedeniyle nefes almakta güçlük çeken sanatçı Ahu Tuğba, 1 Eylül'de Miami'deki evinde hayatını kaybetti. Ünlü iş insanı Ahu Tuğba'nın Türkiye'de son yolculuğuna uğurlanması için harekete geçti.

BUGÜN TÜRKİYE'YE GETİRİLİYOR

Habertürk'te yer alan habere göre, Miami'de polis memuru olan Ahu Tuğba'nın kızı Ajelbegü Ahu Anjelik Alejnatij, annesinin Türkiye'de defnedilmesi için ABD İstanbul Başkonsolosluğu ile yazışmalar yaptı. Tuğba'nın cenazesi bugün Miami'de kalkacak uçakla İstanbul'a getirilecek. Cenaze için belirlenen 25-30 bin doları ise Türk iş insanı Celal Kalyoncu karşıladı.

AHU TUĞBA'NIN KIZI: ANNEMİ ÖPÜP UYUTTUM YANINA GİTTİĞİMDE BUZ GİBİYDİ

Uzun yıllardır annesiyle birlikte yaşayan kızıAjelbegü Ahu Anjelik Alejnatij, bugün telefonla bağlandığı Söylemezsem Olmaz programında annesini yatağında ölü bulduğu anları anlattı. Yıllardır annesinin kendisi için her şeyi yaptığını yanından bir an olsun ayrılmadığını belirten Alejnatij "Annem uzun süredir ileri derecede KOAH hastasıydı ve son birkaç gündür kendini iyi hissetmiyordu. Akşam konuştuk, annemi öptüm seni seviyorum dedim uyuduk. Ben öğlen uyandım annemin dinlendiğini düşündüm ama gece olduğunda hala çıt yoktu. Daha sonra 911'i aradım. Annemin yanına bir gittim benim boncuk gözlüm buz gibi olmuş. Dünyanın en büyük acısı bir anneyi bir evladın o şekilde bulması. Allah düşmanımın başına vermesin. Keşke benim kalbimi çıkarsalardı da ben annemi o şekilde görmeseydim" dedi.