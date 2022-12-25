Yine yaptı yapacağını! Merve Boluğur peş peşe mayolu pozlarını paylaştı

Son dönemde gündemden düşmeyen Merve Boluğur, bu defa sosyal medyada paylaştığı karelerle adından söz ettirdi. Mayolu iki fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, sevenlerinden övgü aldı. İşte detaylar...

Yıllar önce rol aldığı Acemi Cadı ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Merve Boluğur, uzun süredir özel hayatı ve paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. 53 gün evli kaldığı Mert Aydın'dan boşanan Merve Boluğur, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla konuşuluyor.

MAYOLU POZLARINI PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Eski eşiyle Survivor'a gideceği iddia edilen oyuncu, mayolarıyla çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı. Bu dönem sunuculukla ilgili bir şey yapabileceğini söyleyen Boluğur'a takipçilerinden mesaj yağdı. Son dönemde ekrandan uzak kalan Boluğur, güzelliği ve düzgün fiziğiyle beğeni topladı.