Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yine yaptı yapacağını! Merve Boluğur peş peşe mayolu pozlarını paylaştı

Magazin Haberleri

Son dönemde gündemden düşmeyen Merve Boluğur, bu defa sosyal medyada paylaştığı karelerle adından söz ettirdi. Mayolu iki fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, sevenlerinden övgü aldı. İşte detaylar...

Yıllar önce rol aldığı Acemi Cadı ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Merve Boluğur, uzun süredir özel hayatı ve paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. 53 gün evli kaldığı Mert Aydın'dan boşanan Merve Boluğur, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla konuşuluyor.

MAYOLU POZLARINI PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Eski eşiyle Survivor'a gideceği iddia edilen oyuncu, mayolarıyla çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı. Bu dönem sunuculukla ilgili bir şey yapabileceğini söyleyen Boluğur'a takipçilerinden mesaj yağdı. Son dönemde ekrandan uzak kalan Boluğur, güzelliği ve düzgün fiziğiyle beğeni topladı.

Merve Boluğur'dan mayolu pozlar

Merve Boluğur'dan mayolu pozlar

Merve Boluğur'dan mayolu pozlar

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Merve Boluğur Mert Aydın cadı Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title