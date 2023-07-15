Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz'in ilişkisi sona erdi

Bir süredir aşk yaşayan Mert Yazıcıoğlu ile Dilan Çiçek Deniz yaşadıkları anlaşmazlıklardan dolayı yollarını ayırdı. İkili sosyal medya hesaplarından da birbirini takipten çıkardı.

Son olarak Darmaduman isimli dizide rol alan Mert Yazıcıoğlu, 2023'ün başında Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitirdikten hemen sonra meslektaşı Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başladı. Ancak ikilinin bir süredir devam eden ilişkileri bitti.

TAKİPTEN ÇIKTILAR

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu aralarındaki anlaşmazlıklardan ve fikir ayrılıklarından dolayı yollarını ayırma kararı aldı. Ayrılık sonrası Instagram'dan birbirini takipten çıkan ikiliden henüz bir açıklama gelmedi.

AYNI EVDE YAŞIYORLARDI

Sık sık birlikte tatile çıkan ikilinin geçtiğimiz haftalarda aynı eve çıktıkları söylemişti. Yazıcıoğlu'nun omzundaki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olan sevgilisini bir an olsun yalnız bırakmadığı ve tüm ihtiyaçlarını karşıladığı da iddia edilmişti.