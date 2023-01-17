Afra Saraçoğlu'yla Mert Ramazan Demir'den dolayı ayrıldığı konuşan Mert Yazıcıoğlu sessizliğini bozdu: Öyle bir şey yok

Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisi biten Mert Yazıcıoğlu, sessizliğini bozdu. Bir mekan çıkışı görüntülenen oyuncu, ilişkisinin Saraçoğlu'nun rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'den dolayı bittiği iddiasını yalanlayarak "Hiç konuşulduğu gibi şeyler yok. Normal bir ilişkiydi yaşandı ve bitti. Mert Ramazan bizim arkadaşımız" dedi.

Son olarak Darmaduman dizisinde başrolü oynayan Mert Yazıcıoğlu, aralık ayında dört yıldır birlikte olduğu Afra Saraçoğlu'yla ilişkisini sonlandırdı. Ayrılık sonrası Saraçoğlu'ndan açıklama gelirken Yazıcıoğlu sessizliğini koruyarak Instagram hesabından romantik fotoğrafları da silmedi. Önceki akşam arkadaşlarıyla bir mekanda eğlenen yakışıklı oyuncu, kendisini bekleyen muhabirin sorularını yanıtladı.

"NORMAL BİR İLİŞKİ YAŞANDI VE BİTTİ"

Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını dizisindeki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile sevgili olduğu iddia edilmişti. Mert Yazıcıoğlu, önceki gün Beyaz Magazin muhabirlerine eski ilişkisiyle ilgili açıklama yaptı. Mert Yazıcıoğlu'na Mert Ramazan Demir sorulunca "Öyle bir şey yok ya! Öyle bir şey olur mu? Hiç konuşulduğu gibi şeyler yok. Normal bir ilişkiydi yaşandı ve bitti. Mert Ramazan bizim arkadaşımız. Hiç insanların düşündüğü gibi bir şey yok! Yapamadık beraber son verdik" dedi.

EVLERİ DE AYIRDILAR

Yazıcıoğlu ve Saraçoğlu, ayrılmasına rağmen aynı evde yaşamaya devam etmişti. Yeni ev bulan Saraçoğlu'nun geçtiğimiz günlerde eski sevgilisinin evinden taşındığı söylenmişti.