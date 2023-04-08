Mert Ramazan Demir'in oyunculuğunu övmek isteyen Demet Akalın isimleri karıştırınca alay konusu oldu

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrolü paylaştığı Yalı Çapkını dizisi dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Diziyi izleyen Demet Akalın ise isimleri karıştırınca sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

PAYLAŞIMI HEMEN SİLDİ

Twitter hesabından Mert Ramazan Demir'in dizideki oyunculuk performansını takdir etmek isteyen Akalın, isimleri karıştırdı. Akalın, Demir'in yerine Afra Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nu etiketledi. Şimdilerde yurt dışında olan Akalın, paylaşımında "Sabahın körü saat farkı var ve ben açmış bu çocuğun muhteşem oyunculuğunu izliyorum vallahi helal" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMI SİLDİ

Takipçilerin uyarısıyla durumu fark eden Akalın, paylaşımı sildi. Akalın'ın paylaşımını gören birçok kullanıcı, "Biraz da bunu gülelim. İnsan istese böyle bir şey yapamaz" ve "Benim isim hafızası eşittir Demet Akalın" yorumları yapıldı.