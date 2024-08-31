Üye Girişi
Haberler

Mert Demir'in "Zalim" performansı dinleyicileri ikiye böldü

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konserleri ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Mert Demir, Levent Yüksel ile özdeşleşen "Zalim" şarkısını söyledi. Demir'in performansı dinleyicileri ikiye böldü.

Antidepresan, Cehennemin Dibi, Ateşe Düştüm ve Ölüyorum Anla şarkılarıyla kısa sürede şöhreti yakalayan Mert Demir, son olarak Zalim şarkısını seslendirdi. Şarkıcının performansı kısa sürede gündeme oturdu.

BEĞENEN DE VAR ELEŞTİREN DE

Şarkılarının yanı sıra güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Mert Demir, Levent Yüksel'in efsane sesiyle özdeşleşen Zalim şarkısını yorumladı. Konserinde şarkıyla sevenleri coşturan Demir'in görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bir kızım Demir için "Çok güzel söylemiş" derken bir kısım da "Kulaklarımızı kanattın" diyerek eleştirdi.

İşte Mert Demir'in performansı için yapılan bazı yorumlar...

Mert Demir'in 'Zalim' performansı dinleyicileri ikiye böldü

Mert Demir'in 'Zalim' performansı dinleyicileri ikiye böldü

Mert Demir'in 'Zalim' performansı dinleyicileri ikiye böldü

Haberler.com / Fatih Kayalı - Magazin

Levent Yüksel Mert Demir Müzik Magazin Haberler

8 yaşındaki kayıp Narin'in amcası olan mahalle muhtarı gözaltında

8 yaşındaki kayıp Narin'in amcası olan mahalle muhtarı gözaltında

 CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı

CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı

 Devlet hastanesinin acil servisine silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı

Devlet hastanesinin acil servisine silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'ye gösterdiği nezaket tebrik törenine damga vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'ye gösterdiği nezaket tebrik törenine damga vurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
31 Ağustos Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Akşehir, Ilgın elektrik kesintisi 31 Ağustos Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Muratpaşa, Kumluca, Aksu elektrik kesintisi 31 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehitkamil, Araban, Yavuzeli elektrik kesintisi listesi 31 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Turgutlu, Alaşehir, Kırkağaç elektrik kesintisi 31 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Foça, Karabağlar, Bayraklı elektrik kesintisi 31 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Esenyurt, Şişli, Bağcılar elektrik kesintisi 31 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 31 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi Rüyada askerde olduğunu görmek Rüyada yumurta toplamak ne anlama gelir?
title