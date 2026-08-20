Melisa Döngel Rize’de coştu! Kuymak yerken bakın ne yaptı

‘Arka Sokaklar’, ‘Sen Çal Kapımı’, ‘Sadakatsiz’ ve ‘Kirli Sepeti’ gibi yapımlarda yer alan Melisa Döngel, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan 26 yaşındaki oyuncunun geçtiğimiz günlerde Fransa’da olduğu öğrenilmişti. Döngel, bu kez ise soluğu Rize’de aldı.

Karadeniz’de tatil yapan oyuncu, yöresel lezzetlerin de tadını çıkardı. Döngel, kuymak yerken çektiği videoyu Instagram hesabından paylaşarak “Başladı benim en sevdiğim story akışı” notunu düştü.

Videoda uzayan kuymak peynirini parmağıyla kontrol eden Döngel’ün neşeli halleri dikkat çekti. Oyuncu, paylaşımına İsmail Türüt’ün “ Rize Güzel Memleket” şarkısını da ekledi.

Kaynak: Haberler.com