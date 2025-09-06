Melis Sezen'den Venedik'te transparan rüzgarı

'Sadakatsiz' ve 'Deha' projelerindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melis Sezen, bu kez kariyerindeki yapımlarla değil, kırmızı halı tarzıyla gündemdeydi. Venedik Film Festivali'ne katılan oyuncu, siyah transparan detaylı elbisesiyle göz kamaştırdı.

Uluslararası sinema dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Venedik Film Festivali, her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden iddialı isimlere ev sahipliği yaptı. Türk oyuncu Melis Sezen de festivalin kırmızı halısında boy göstererek şıklığıyla öne çıktı. Uzun siyah eteği ve cesur transparan üst detayıyla dikkat çeken Sezen, sade makyajı ve dalgalı saçlarıyla kıyafetini ön plana çıkardı.

ZARAFET CESARETLE BULUŞTU

Sezen'in tercihi, kırmızı halının en çok konuşulan görünümleri arasında yer aldı. Transparan üstte kullanılan dantel işlemeler, elbiseye hem romantik hem de iddialı bir hava kattı. Bel bölgesinde kullandığı kemer detayı ise görünümü modern bir çizgiye taşıdı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UAYNDIRDI

Oyuncunun kırmızı halıda verdiği pozlar, kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girdi. Binlerce beğeni ve yorum alan karelerde bazı kullanıcılar Sezen'in stilini "festivalin en cesur seçimi" sözleriyle tanımlarken, bazıları da "Hollywood yıldızlarını aratmayan bir kırmızı halı tarzı" yorumunu yaptı.