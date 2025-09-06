Haberler

Melis Sezen'den Venedik'te transparan rüzgarı

Melis Sezen'den Venedik'te transparan rüzgarı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Sadakatsiz" ve "Deha" dizilerindeki rolleriyle tanınan Melis Sezen, Venedik Film Festivali'nde kırmızı halıya siyah transparan detaylara sahip cesur bir elbiseyle çıktı. Zarif görünümüyle beğeni toplayan ünlü oyuncu, pozlarıyla hem festival davetlilerinin hem de sosyal medyanın ilgi odağı oldu

'Sadakatsiz' ve 'Deha' projelerindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melis Sezen, bu kez kariyerindeki yapımlarla değil, kırmızı halı tarzıyla gündemdeydi. Venedik Film Festivali'ne katılan oyuncu, siyah transparan detaylı elbisesiyle göz kamaştırdı.

Melis Sezen'den Venedik'te transparan rüzgarı

Uluslararası sinema dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Venedik Film Festivali, her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden iddialı isimlere ev sahipliği yaptı. Türk oyuncu Melis Sezen de festivalin kırmızı halısında boy göstererek şıklığıyla öne çıktı. Uzun siyah eteği ve cesur transparan üst detayıyla dikkat çeken Sezen, sade makyajı ve dalgalı saçlarıyla kıyafetini ön plana çıkardı.

ZARAFET CESARETLE BULUŞTU

Sezen'in tercihi, kırmızı halının en çok konuşulan görünümleri arasında yer aldı. Transparan üstte kullanılan dantel işlemeler, elbiseye hem romantik hem de iddialı bir hava kattı. Bel bölgesinde kullandığı kemer detayı ise görünümü modern bir çizgiye taşıdı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UAYNDIRDI

Oyuncunun kırmızı halıda verdiği pozlar, kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girdi. Binlerce beğeni ve yorum alan karelerde bazı kullanıcılar Sezen'in stilini "festivalin en cesur seçimi" sözleriyle tanımlarken, bazıları da "Hollywood yıldızlarını aratmayan bir kırmızı halı tarzı" yorumunu yaptı.

Melis Sezen'den Venedik'te transparan rüzgarı

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Ünlü zincir market raflarında yer alan tavuk ürününü geri çağırdı

Ünlü zincir market, raflarında yer alan tavuk ürününü geri çağırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vergi memuru bilgisayar ekranını paylaştı, ekrandaki detay tartışma yarattı

Vergi memurunun bilgisayar ekranındaki detay tartışma yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.