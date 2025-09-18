Melek Mosso'dan radikal imaj değişimi

Türk pop müziğinin dikkat çeken seslerinden Melek Mosso, sadece şarkılarıyla değil tarzındaki değişikliklerle de gündemden düşmüyor. Uzun yıllar boyunca sahnelerde uzun saçlarıyla gördüğümüz sanatçı, geçtiğimiz aylarda radikal bir karar alarak saçlarını küt kestirmişti. Bu değişim, hayranlarının büyük kısmı tarafından şaşkınlıkla karşılanmış ve sosyal medyada çokça konuşulmuştu.

Ancak Mosso'nun imaj yeniliği bununla sınırlı kalmadı. Şimdi de saç renginde farklı bir adım atan şarkıcı, kırmızı tonlarını geride bırakarak mor ve siyahın kontrastını tercih etti. Özellikle ön kısımları canlı mor renge boyanmış kısa saçları, ona alışılmışın dışında bir görünüm kazandırdı.

Yeni tarzını sosyal medya hesabından paylaşan Mosso'nun bu hali hayranlarını ikiye böldü. Bazı takipçileri "Cesur bir değişiklik olmuş" yorumlarıyla beğenisini dile getirirken, çoğu hayranı ise "Kızıl daha çok yakışıyordu, eski hali daha güzeldi" yorumlarında bulundu.