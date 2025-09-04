Melek Mosso'dan kıyafet eleştirisine sert yanıt

Kastamonu Belediye Meclisi'nin Ak Parti Grup Başkanvekili Ahmet Namlı'nın ünlü şarkıcı Melek Mosso'nun kıyafeti hakkıAndaki sert eleştirileri dikkat çekmişti.

Kastamonu Belediyesi, 24 Ağustos'ta Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişinin yıl dönümü için etkinlik düzenledi. Etkinlikte sahne alan Melek Mosso, AK Partili Grup Başkanvekili Ahmet Namlı'nın sert eleştirilerine maruz kaldı. Mosso kendisine yöneltilen eleştirilere sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Kastamonu Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkanvekili Ahmet Namlı, şarkıcı Mosso'yu hedef aldı. Namlı, şunları söyledi, "Ahlaksızları eğer alnına yüzüne vurmazsan bazı yaptıklarını size ahlak dersi vermeye kalkarlar diye büyük söz var. Şimdi bizim düştüğümüz durum aynısı. Bize ahlak dersi vermeye kalkıyorsunuz. Beyler kusura bakmayın, o kadar basit değil bu işler. Şimdi Şerife Bacı bulamayız diyorsunuz. Bulamazsınız tabii. Şerife Bacı'nın karşısında kültürümüzle alakası olmayan anıtın arkasında çam ağacını diken ben miyim? Ve burada Kastamonu'da bir kişi de ses çıkmadı, helal olsun bu Kastamonu'ya. Başka bir şey demiyor. Kızlarımızı, gençlerimizi açılın, özgürlük durun diye. Bilmiyorum ben başkan odasına giyinmeden inmiş galiba o bayan. Ben bakmadım da YouTube'dan baktım. Bir bayanı buraya getiren ben miyim ya? Bize ahlak dersi vermeye kalkıyorsunuz.

"KASTAMONU'YA YAKIŞIR MI?"

Beyler bu kadar ayıp yani ayıp. Özgürlük özgürlük diye kızları ailelerine ihsan etmeye çalışıyor. O bayan kimdir? Kastamonu'ya yakışıyor mu? Bulamazsınız tabii Şerife Bacı. Ondan sonra bunu Kastamonu'ya nasıl mal ediyorsunuz ya? Böyle bir şey olur mu? O gün akşam öyle bir kalabalıktı ki. Ve bunların çoğu da başörtülü kızlarımızdı ön tarafta. Ben o gün akşam o gün onu görünce karnım cız etti ya biz ne olmuşuz dedim. Nereye gelmişiz dedim. Ama bunu AK Parti'ye mal edemezsiniz. Öyle bir dünya yok."

Şarkıcı Melek Mosso, giyimine yönelik eleştiride bulunan Kastamonu Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkanvekili Ahmet Namlı'ya cevap vererek tepki gösterdi.

"AĞZINIZDAN DÖKÜLEN SÖZLERİ HAYRETLE DİNLEDİM"

Mosso, sosyal medya hesabından Namlı'ya şu yanıtı verdi, "Hangi partiden olursa olsun bir millet temsilcisinin ihtiyatsız bir şekilde ve halkı bölücü bir üslupla ağzından dökülen sözleri hayretle dinledim. Söylediklerinde iki doğru vardı onlar için teşekkür ediyorum. Birincisi Kastamonu uzun yıllardır hiç böyle bir kalabalıkla, laik, demokrat bir şekilde eğlenememiş. İkincisi sahnemizin önü başı açık, kapalı, genci ve yaşlısıyla şarkılarımı hep bir ağızdan söyleyen muhteşem Kastamonu halkıyla doluydu. Orada olan herkese çok çok teşekkür ederim. Beyefendinin gafleti bence Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişinin, şapka ve kıyafet devriminin 100. yılını kutladığımız bir şenlikte bunu söylemesidir. Ben çok keyif aldım konserden, eminim Kastamonu halkı da çok eğlendi. Yine çağırın yine geleceğim. ve çağdaş bir Türk kadını olarak yine canımın istediğini giyeceğim. Çok sevgiler."