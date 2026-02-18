Haberler

Melek Baykal'ın "Hiç sevmediğim bir işti" sözlerine Ateş Fatih Uçan'dan yanıt

Melek Baykal'ın 'Hiç sevmediğim bir işti' sözlerine Ateş Fatih Uçan'dan yanıt Haber Videosunu İzle
Melek Baykal'ın 'Hiç sevmediğim bir işti' sözlerine Ateş Fatih Uçan'dan yanıt
Melek Baykal'ın Akasya Durağı dizisiyle ilgili sözlerine, dizide rol alan Ateş Fatih Uçan dikkat çeken bir yanıt verdi. Uçan, Baykal'ın dublaj talep ettiğini açıkladı.

  • Melek Baykal, Akasya Durağı dizisinde rol almayı sevmediğini ve kısa süre çalıştıktan sonra Türker İnanoğlu'ndan ayrılmak için izin istediğini belirtti.
  • Ateş Fatih Uçan, Melek Baykal'ın diziden ayrılma nedeninin dublaj talebinin reddedilmesi olduğunu ve duyguların dublajla verilemeyeceğini söyledi.

Melek Baykal, geçmişte kısa süre rol aldığı Akasya Durağı dizisi için "Hiç sevmediğim bir işti" açıklamasını yapmıştı. Bu sözler, dizinin diğer oyuncuları arasında polemik yarattı.

Dizide Baykal ile birlikte rol alan Ateş Fatih Uçan, dikkat çeken bir yanıt verdi:

"Melek Baykal Hanım, neden sevmediğinizi gayet iyi biliyorum. Çünkü hikaye sizi sevmedi. Dublaj talep ettiniz, biz ise buna karşı çıktık. Siz dublaja alışkın olabilirsiniz; ancak duyguyu dublaj veremez. Teşekkür ederim, iyi ki kısa dönem kaldınız."

Melek Baykal'ın 'Hiç sevmediğim bir işti' sözlerine Ateş Fatih Uçan'dan yanıt

Uçan'ın sözleri, Baykal'ın açıklamalarına yanıt niteliği taşırken aynı zamanda diziden neden ayrıldığına dair ipuçları verdi. Polemik, sosyal medyada ve magazin gündeminde hızla yankı bulurken, diğer oyuncuların tepkisi merak konusu oldu.

Melek Baykal'ın 'Hiç sevmediğim bir işti' sözlerine Ateş Fatih Uçan'dan yanıt

Akasya Durağı dizisinde çaycı Ali Kemal karakterine hayat veren Ateş Fatih Uçan'ın son hali gündem olmuştu.

MELEK BAYKAL NE DEMİŞTİ?

Cennet Mahallesi dizisiyle hafızalara kazınan Melek Baykal, sahne aldığı tiyatro oyunu sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Baykal, Akasya Durağı dizisinin yeniden çekileceğine dair sorular üzerine dikkat çeken ifadeler kullandı.

Usta oyuncu, "Çok sevdiğim bir iş değildi." diyerek dizide kısa süre yer aldığını dile getirdi.

Baykal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Akasya Durağı, benim çok sevdiğim bir iş değil. Zamanında da kısa süre rol alıp, Türker İnanoğlu'ndan affımı istemiştim. Çok kısa çalıştım orada."

Hakan Kanburoğlu
Haberler.com
Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

Bu kadın neden hiç bir şeyden memnun kalmıyor hep yüzü asık mutsuz artık filmde gitmiyor böyle bez reklamlarına kalırsınız

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıenginkaya7:

Çiçek taksinin kötü bir kopyasiydi

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

