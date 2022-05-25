Mehtap Ar Kütüphanesi Açıldı - Haberler

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Selamet Güner, merhum sanatçı Mehtap Ar 'ın oğlu Söz Ar, CHP eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş, Bütün Çocuklar Bizimdir Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Tekbulut, yönetim kurulu üyesi Mine İnal, Bilgi İlkokulu Müdürü Dursun Doğan ve öğretmenler ile öğrenciler açılışta yer aldı.

SÖZ AR "ANNEM İÇİN OKUMAK ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Kütüphane için bağışçı olan Söz Ar; "Ben doğduktan sonra Annem hayatının son 15 yılını çocuklara adadı. Kar kış demeden oynadığı oyunlarla binlerce çocuğa oyunlarıyla ulaştı. ve bunu hiçbir maddi karşılık beklemeden yaptı. Çocukları çok severdi Annem. Onlarla tekrar buluşacağı fikriyle 'Bütün Çocuklar Bizim Derneği' ile işbirliğine geçtik. Gerekli destekleri sağladık. Bundan böyle Annem çok sevdiği çocuklarla kütüphanelerde olacak. İlk kütüphanemizi açtık, bunu 10 kütüphaneye çıkaracağız. Annem için okumak çok önemliydi. Beni de kitaplarla büyüttü, onun için böyle bir projeyi hayata geçirdik. Çocukların mutlu olduğunu görmek çok sevindirici... Annemin adını yaşatmaya devam edeceğiz." dedi.

ERCAN KARAKAŞ "BÜTÜN ÇOCUKLAR BİZİM..."

CHP eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş, "Bütün Çocuklar Bizim Derneği'nin okullara kütüphaneler kurduğu bilgisini aldık. Bu proje çok hoşumuza gitti. Dernekle irtibata geçtik ve Gebze'de bulunan bu okulumuzda kurulacak olan kütüphane için destekçi olmak istedik. Biliyorsunuz merhum Mehtap Ar bir tiyatrocuydu, çocuk tiyatrosu oynuyordu, Anadolu'nun her yerinde tiyatro oynuyordu. 230 ilçede çocuk oyunları oynadı. Çocukları da çok seviyordu. Onun hayati tiyatro ve çocuktu. Derneğin bu sosyal sorumluluk projesini duyunca destek olmak, sponsor olmak istedik. Başka okullarda da bu destekleri yapacağız. Çok memnun kaldık. Güzel bir kütüphane olmuş." dedi.

MÜJDE AR "ANNEM EVDE YİYECEK PARAMIZ OLMADIĞI ZAMANLARDA BİLE MUTLAKA KİTAPLA GELİRDİ EVE"

Müjde Ar, Olcay Ünal Sert'e yaptığı açıklamada; "Söz doğduğunda Mehtap (Ar) anneliğin ne kadar sorumluluk isteyen bir durum olduğunu gördüğünde hiçbir karşılık beklemeden Çocuk Tiyatrosu ile Anadolu Turnesine çıkarak çocuklar için oyunlar oynadı. Annem de (Aysel Gürel) çok kitap okuturdu bize. Evde yiyecek paramız olmadığı zamanlarda bile mutlaka kitapla gelirdi eve. Ben de, Mehtap'ta okumaya çok önem verirdik... Mehtap Ar'ın ismi bundan böyle kütüphaneler vesilesiyle de yaşamaya devam edecek." dedi.

Mehtap Ar kimdir?

MEHTAP AR (1956-2021)

Mehtap Ar 1956 yılında Istanbul'da doğmuştur. Fatih Kiz Lisesi'nden mezun olmuştur.

Mehtap Ar, 6 Nisan 1956 tarihinde Tiyatroya 1962-63 yıllarında Lale Oraloğlu Tiyatrosu'ndaki "Kötü Tohum" ve "Karanlığın içinden" oyunlanyla başlamıştır.

Tiyatro hayatına Nejat Uygur ve Tevfik Gelenbe tiyatrolan ile 3 Maymun Kabare'de devam etmiştir. Tiyatronun yanısıra birçok televizyon dizisi ve sinema filminde rol almıştır.

Çocuklara olan sevgisi, onlarla daha çok beraber olma isteği ve oğlu Söz'ün etkisiyle 2000 yılında Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu'nu kurmuştur. Tiyatrosuyla birlikte 2000-2006 yılları arasında İstanbul'un tüm semtlerindeki ilköğretim okullarında oyunlarını sergilemiştir.

İstanbul'daki çocuklara ulaştırdığı oyunlarını tüm Türkiye'ye taşımak isteyen Mehtap Ar, 2006-2014 yılları arasında Sabancı Vakfı sponsorluğunda 75.000 km yol kat ederek, 81 il ve 231 ilçede 3.500'e yakın oyun sergilemiştir. Tüm oyunları ücretsiz sergileyerek, özellikle ilçelerde ve yatılı bölge ilköğretim okullarında tiyatroyla tanışma şansi olmayan 1 milyondan fazla çocuğa ulaşmıştır. Oyunlarının amacı çocukları tiyatroyla tanıştırarak onlara tiyatro sevgisi aşılamak; hayata, sanata ve insan ilişkilerine dair öğretiler sunarak hayatlarında yepyeni pencereler açmak olmuştur.

Genç yaşından itibaren çocuklar için çalışan ve üretken bir Cumhuriyet kadını olan Mehtap Ar 2021 yılında hayata veda etmiştir. Başarılan ile tiyatro ve çocuklara yaptığı katkılarla her zaman hatırlanacaktır.

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