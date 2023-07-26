Mehmet Yalçınkaya... YAPIMCISINA ŞAKAYLA KARIŞIK SİTEM!

'MasterChef Türkiye All Star'ın son bölümüne, Mehmet Yalçınkaya'nın şakayla karışık sitemi damga vurdu. "Buradan patrona seslenmek istiyorum" diyen ünlü şef, zam istediğini söyledi. Jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu'nun cevabı ve programın yapımcısı İrem Kanan'ın tepkisi ise dikkat çekti.

Bu sezon 'All Star' formatıyla çok konuşulan ' Masterchef Türkiye, 25 Temmuz Salı akşamı 37'inci bölümi ile ekranlara geldi.

Fenomen yarışmada Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanan ile birlikte jüri görevini üstelenen Mehmet Yalçınkaya'nın, dokunulmazlık oyunu sırasında yaptığı açıklama gündem oldu.

"YİNE AYNI KADERİ YAŞIYORUM"

Çekimler başlamasına karşın Danilo Şef'in henüz stüdyoya gelmemesine göndermede bulunan Mehmet Şef, All Star'ın ilk günlerinde olmayan Somer Şef'i de olaya dahil ederek, şakayla karışık sitemini dile getirdi.

Dokunulmazlık oyununa hoş geldiniz. Ben yine aynı kaderi yaşıyorum. Buradan patrona dönmek istiyorum. Birisi yine yok. Birisi dört hafta gelmez, birisi dükkana gitmiş. Efendim ben zam istiyorum. Zam istiyorum, yeter.

ZAM İSTEĞİ İREM KANAN'I GÜLDÜRDÜ

Bu sözler sonrası kamera MasterChef ve Survivor gibi yapımların önemli isimlerinden olan, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yol arkadaşlarından İrem Kanan'a çevrildi. Kanan, Mehmet Şef'in esprili sitemine gülerek karşılık verdi.

Diğer jüri üyesi Somer Sivrioğlu da gülerek, "Danilo Şef yolda geliyor. Hakikatan Mehmet Şef çok yükümüzü alıyor.

Tekrar bu bahaneyle bir kez daha size teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

SOMER ŞEF 20 GÜN SONRA GELDİ!

"Biraz geç kalacağım. Verdiğimiz sözler var, onları halletmemiz gerekiyor" diyen Somer Sivrioğlu, Avustralya'da olduğu için MasterChef'in ilk bölümlerinde yer almamıştı.

Somer Şef'in yokluğunda Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile birlikte 20 gün boyunca farklı konuk şefler jüri görevini üstlenmişti.