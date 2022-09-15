Mehmet Dinçerler'in eski tweet'leri ortalığı karıştırdı! Tepkilerin ardında sosyal medya hesabını kapattı

Bir süredir evliliklerinde kriz yaşayan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti boşanıyor. Haberin yankıları sürerken Mehmet Dinçerleri'n bugün ortaya çıkan eski tweet'leri de büyük ses getirdi. Muharrem İnce'ye yönelik hakaret dolu ifadelerin de yer aldığı paylaşımların yeniden gündeme getirilmesinin ardından tepkilerin odağına yerleşen Dinçerler'in sosyal medya hesabını kapattığı görüldü.

Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler, 15 Mart'ta nişanlanmıştı. Çift, mayıs ayında da aile arasında gerçekleşen sade bir törenle dünyaevine girmişti. Birlikteliklerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan ikili, krizi aşamadı. Hadise ile Mehmet Dinçerler, 5 aylık evliliklerini bitirme kararı aldı.

PEŞ PEŞE AÇIKLAMA YAYINLADILAR

Çıkan haberlerden sonra ünlü şarkıcı Hadise, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim."

DİNÇERLER'DEN PAYLAŞIM GECİKMEDİ

İş insanı Mehmet Dinçerler ise sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından şu sözleri paylaştı;

"Çok özel ve hassas olan bu konuda sessiz kalmak en doğrusu olur diye düşünmüştüm. Gelinen durumda ise, yapılan yakıştırmalar' görünce susmanın şahsıma, aileme ve özellikle çok emek verdiğim son 1 seneme haksızlık olacağını düşünüyorum. Karşılıklı olarak çok değer vererek başladığımız ilişkimiz son bulmuş olsa da, ilişkimiz süresince Hadise'nin sanat hayatını belki de en çok destekleyen kişi oldum. Konserlerini ailem dahil en önden gururla izlediğime ve başarılarıyla da kendisiyle onur duyduğuma herkes şahit olmuşken, bugün öne sürülen iddiaları şaşkınlıkla karşılıyorum. Evliliğimizi sonlandırmak ortak görüşümüz doğrultusunda olup, tek isteğim süreci herkes için en hayırlı olacak şekilde saygı çerçevesinde bitirmektir. Başka hiçbir talep ve isteğim olmamıştır. Kendi dünyama dönmek adına herkesten bana ve aileme saygı rica ediyorum. Sevgiler..."

TÜM SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATTI

Önce sosyal medya hesaplarından birbirlerini silen Hadise ve Mehmet Dinçerler, daha sonrasında beraber oldukları tüm fotoğrafları kaldırmıştı. Hadise'nin açıklamasının ardından sessizliğini bozan Dinçerler yazılı bir metin paylaşarak ortaya atılan tüm iddialara cevap verdi.

ESKİ TWEET'LER ORTAYA SAÇILDI, TEPKİ YORUMLARI HAVADA UÇUŞTU

Mehmet Dinçerler'in verdiği yanıt sonrası ortaya çıkan eski tweet'leri ise başka bir tartışmanın fitilini ateşledi. Aralarında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin bulunduğu bir takım kişilere yönelik hakaret dolu paylaşımlar yaptığı görülen Dinçerler tepkiler çığ gibi büyümesi üzerine tüm sosyal medya hesaplarını kapattı.

İşte ortaya çıkan o tweetler: