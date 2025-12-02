Mehmet Ali Erbil'in eşi Gülseren Ceylan göz kapaklarını aldırdı

Birkaç ay önce ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile hayatını birleştiren Gülseren Ceylan, magazin dünyasının gündeminden düşmüyor. İnişli çıkışlı ilişkilerini evlilikle taçlandıran çift, sürekli olarak yeni gelişmelerle sosyal medyanın da ilgisini çekiyor.

GÖZ KAPAKLARINI ALDIRDI

Yeni evinde ve günlük hayatında yaşadıklarını sık sık takipçileriyle paylaşan Gülseren Ceylan, uzun süredir planladığı estetik operasyonunu geçtiğimiz saatlerde gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında göz kapaklarını aldıran Ceylan, ameliyat sonrası son görüntüsünü de paylaştı.

"BEN DOĞALLIĞIMI BOZAR MIYIM HİÇ?"

Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Erbil, operasyonun kapsamı hakkında şu ifadeleri kullandı: "Arkadaşlar, ben doğallığımı bozar mıyım hiç? Allah aşkına, Şu yüze bakın. Hafif bir dudak dolgusu, göz kapaklarım da gidecek, bitti gitti yani. Başka bir şey yok. Burada abartı bir estetik surat görüyor musunuz? Korkmayın ya. Ben doğallığımı bozacak bir şey yapmam öyle abartı derecede."

GÜNDEME OTURDU

Bu açıklamalarla birlikte Gülseren Ceylan, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan isimlerden biri oldu.