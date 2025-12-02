Haberler

Mehmet Ali Erbil'in eşi Gülseren Ceylan göz kapaklarını aldırdı

Mehmet Ali Erbil'in eşi Gülseren Ceylan göz kapaklarını aldırdı
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile evlendikten sonra sık sık magazin gündeminde yer alan Gülseren Ceylan, uzun zamandır planladığı estetik operasyonu gerçekleştirerek göz kapaklarını aldırdı. Ceylan, ameliyat sonrası son görüntüsünü de takipçileriyle paylaştı.

Birkaç ay önce ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile hayatını birleştiren Gülseren Ceylan, magazin dünyasının gündeminden düşmüyor. İnişli çıkışlı ilişkilerini evlilikle taçlandıran çift, sürekli olarak yeni gelişmelerle sosyal medyanın da ilgisini çekiyor.

GÖZ KAPAKLARINI ALDIRDI

Yeni evinde ve günlük hayatında yaşadıklarını sık sık takipçileriyle paylaşan Gülseren Ceylan, uzun süredir planladığı estetik operasyonunu geçtiğimiz saatlerde gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında göz kapaklarını aldıran Ceylan, ameliyat sonrası son görüntüsünü de paylaştı.

"BEN DOĞALLIĞIMI BOZAR MIYIM HİÇ?"

Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Erbil, operasyonun kapsamı hakkında şu ifadeleri kullandı: "Arkadaşlar, ben doğallığımı bozar mıyım hiç? Allah aşkına, Şu yüze bakın. Hafif bir dudak dolgusu, göz kapaklarım da gidecek, bitti gitti yani. Başka bir şey yok. Burada abartı bir estetik surat görüyor musunuz? Korkmayın ya. Ben doğallığımı bozacak bir şey yapmam öyle abartı derecede."

GÜNDEME OTURDU

Bu açıklamalarla birlikte Gülseren Ceylan, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

Habere bak ,a mını da aldırdı mı ?

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıalperen84:

ortalık ospusu

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Domenico Tedesco'yu kızdıran soru

Tedesco'yu kızdıran soru
Engin İpekoğlu'ndan canlı yayında Okan Buruk'a sert tepki

Söylediklerine çıldırdı! Canlı yayında Okan Buruk'a sert tepki
Kanalizasyonda cenin bulundu

Kanalizasyon kapağını açan işçiler, kan donduran görüntüyle karşılaştı
Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar

Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar
Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray yedek kulübesine karşı olay yaratacak sevinç

G.Saray yedek kulübesine karşı olay yaratacak sevinç
