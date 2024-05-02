Üye Girişi
Haberler

Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil ve 26 yaşındaki sevgilisi Gülseren Ceylan, Yeniköy'deki evlerinde dini nikah kıydı.

Kendinden 41 yaş küçük sevgilisi ile olaylı ayrılığı sonucu gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan ile tekrardan bir araya geldiğini açıklamıştı. İlişkilerini dolu dizgin yaşayan ikili, son olarak Yeniköy'deki evlerinde dini nikah kıydı.

Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı

AYRILIKLARI UZUN SÜRMEDİ

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'in 26 yaşındaki Gülseren Ceylan ile yaşadığı aşk gündemi karıştırmıştı. İlişkileri ve yaş farkıyla gündemden düşmeyen çiftin ilişkilerinin ciddileşmesi beklenirken aldıkları ayrılık kararı herkesi şoke etmişti.

Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı

NİKAH MASASINA OTURDULAR

Gülseren Ceylan ünlü şovmen ve ilişkisi ile ilgili yaptığı çarpıcı açıklamalarla dikkat çekmişti. Ancak ayrılık uzun sürmedi, çift bugün Yeniköy'deki evlerinde dini nikah kıydıklarını açıkladı.

Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı

Haberler.com / Salih Söğüt - Magazin

Mehmet Ali Erbil Yeniköy Erbil Magazin Haberler

500

Yorumlar (1)

Bükücü:

Şimdiye kadar kıymamışsınız, şimdi kıymanızı gerektiren şey neydi acaba?

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title