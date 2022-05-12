Mehmet Ali Erbil'in 'Bir sana elimi değdiremedim' sözleri karşısında donup kalan Melike Öcalan, ilk kez konuştu

Önceki akşam düzenlenen Quality Ödül Töreni'nde iş, sanat, cemiyet ve magazin dünyasının ünlü isimlerini bir araya getiren törende sahiplerini buldu. Gecenin sunuculuğunu ise Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan yaptı. Bu yıl 13. düzenlenen törende birçok ünlü isim ödül alırken Mehmet Ali Erbil'in Melike Öcalan için söyledikleri adeta soğuk duş etkisi yarattı.

"BİR SANA ELİMİ DEĞDİREMEDİM"

Törende sahneye çıkan Erbil, Öcalan için "Güzelleşmişsin kız. Elimi değdirdiklerim meşhur oluyor ama sana değdiremedim elimi" dedi. Erbil'in sözleri karşısında sinirlenen Öcalan ise "Öyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Elinizi değdiremediğiniz bunu böyle söyleyin. Ben şu an şoktayım. 20 yıldır hiç böyle bir şey olmadı" diyerek tepki gösterdi.

"İSTEMEDİĞİM BİR DURUMUN İÇİNDE KALDIM"

Bugün TV 8'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Melike Öcalan, Mehmet Ali Erbil'in sözleri için şunları söyledi: "Olayı iki gün önce yaşadığı için etkisini henüz atlatamadım. Çok sevdiğimiz, değerli bir abimizin ödül gecesinde böyle bir şeyin konuşuluyor olması can sıkıcı. Küçük yaşlardan beri sektördeyim ve içinde yer almak istemediğim bir durumun içinde kaldım. Üzücü bir şey. Konu farklı yerlere gidecek diye sakin kalmaya çalıştım. "

"TERAZİNİN KANTARI BAYA BİR KAÇMIŞ"

"Burada can sıkıcı olan durum şu; ben onu meslek büyüğü olarak sahneye davet ettiğim bir kadının sadece başarısıyla, donanımıyla bir yerlere gelmiş olmasına şaşırması. Aydın diyebileceğimiz, tiyatro eğitimi almış birinin bu duruma şaşırıyor olması geldiğimiz noktada çok üzücü. Bizlere örnek olması gerekiyor. Bir kadının erkeğin eli değmeden bir yerlere gelebilmesine şaşırılması gerçekten çok üzücü. Mehmet Ali Erbil geceden sonra beni aramadı. Türk kadını bu psikolojik şiddeti çok uzun yıllardır yaşıyor. Şaka denilen şey komik olur ama Mehmet Ali Erbil'in sözleri komik değil. Burada terazinin kantarı baya bir kaçmış."

"MEHMET ALİ ERBİL'LE YAN YANA GELMEK İSTEMEM"

"Üzerimdeki şok halen devam ediyor. 20 yıldır hiç böyle bir şeyle karşı karşıya kalmamıştım. Hayatım boyunca profesyonel olmaya çalıştım ama Mehmet Ali Erbil'le mümkün olduğu kadar yan yana gelmek istemem. Zaten sözlerinin devamında kendisi de doğru olmadığını söyledi. Hiçbir kadın meslektaşımın böyle bir yaşamasını istemem. Tanımadığım takipçilerimin beni desteklemesi çok duygulandırdı."