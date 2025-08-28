Mehmet Ali Erbil ile nikah masasına oturan Gülseren Ceylan'dan ilk sözler

Güncelleme:
Sade ve özel bir törenle 68 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile nikah masasına oturan Gülseren Ceylan, "Küçük ve büyük tartışmalarımız oldu ancak artık geride kaldı. Daha demin Gülseren Ceylan'dım, şimdi Gülseren Erbil oldum. Mutluyuz" ifadeleriyle mutluluğunu paylaştı.

Ve büyük gün geldi çattı, 68 yaşındaki Mehmet Ali Erbil bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Gülseren Ceylan ile nikah masasına oturdu.

DOSTLARI VE ÇOCUKLARI YALNIZ BIRAKMADI

6. kez dünyaevine giren Mehmet Ali Erbil'in Yeniköy'deki evinde gerçekleşen sürpriz nikah törenine çiftin yakın dostları katıldı. Erbil'in çocukları; Sezin Erbil Yazgan, Yasemin Erbil ve Ali Sadi Erbil de babalarını bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

GÜLSEREN CEYLAN'DAN İLK SÖZLER: DEMEK Kİ SEVGİ HER ŞEYİN ÖNÜNE GEÇİYOR

Nikahın ardından mutluluklarını dile getiren 26 yaşındaki Gülseren Ceylan, "Daha demin Gülseren Ceylan'dım, artık Gülseren Erbil oldum. Demek ki sevgi her şeyin önüne geçiyor. Küçük tartışmalarımız oldu, büyük tartışmalarımız oldu ama artık her şey geride kaldı. Mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"AYRIYDIK, DAYANAMADIK"

Nikah öncesinde yaşadıkları iniş çıkışlara da değinen Ceylan, "Evet, ayrıydık, dayanamadık. Ben de dedim ki artık hep birlikte olmalıyız. O da sağ olsun ilk adımı attı. Ben de kabul ettim. Mutluyuz, teşekkür ederiz" dedi.

SADE TÖREN TERCİHİ

Gösterişten uzak, sade bir törenle evlendiklerini belirten Ceylan, "Yani aslında anı bile olmayacak olsa gidip nikah salonuna gidip imzayı atardık" diyerek, mutluluğunu samimi şekilde paylaştı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
