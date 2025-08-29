Mehmet Ali Erbil ile hayatını birleştiren Gülseren Ceylan'dan ilk hamle geldi

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, daha önce yaptığı açıklamada evlilik sözleşmesi yapmayacaklarını ve çocuklarının evliliğe onay verdiğini söylemişti. Erbil, dün akşam Gülseren Ceylan ile hayatını birleştirdi. Nikahın ardından Ceylan, sosyal medya hesabında soy ismini "Erbil" olarak güncelleyerek ilk hamlesini yaptı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, uzun süredir bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı sevgilisi Gülseren Ceylan ile dün akşam nikâh masasına oturarak 6. evliliğini yaptı. Çift, Erbil'in Yeniköy'deki evinde gerçekleşen sade bir törenle dünyaevine girdi.

SOYADINI "ERBİL" OLARAK GÜNCELLEDİ

Nikâhın hemen ardından gelin Gülseren Ceylan, sosyal medya hesabında soyadını "Erbil" olarak güncelleyerek ilk hamlesini yaptı. Bu değişiklik, evliliğin ardından yapılan en dikkat çekici adım oldu.

ÇOCUKLARI TÖRENDE YANLARINDA OLDU

Erbil'in daha önce yaptığı açıklamada, "Evlilik sözleşmesi yapmayacağız, çocuklarım bu evliliğe onay verdi" sözleri dikkat çekmişti. Nikâhta, Mehmet Ali Erbil'in çocukları Sezin Erbil Yazgan, Yasmin Erbil ve Ali Sadi Erbil de yer aldı.

ALİ SADİ VE YASMİN'DEN İLK AÇIKLAMALAR

Törenden sonra aileden de ilk yorumlar geldi. İlişkiyi başlangıçta onaylamadıkları bilinen Ali Sadi Erbil, evlilikle ilgili soruya, "Yorum yapmak bizim haddimize değil" yanıtını verdi. Yasmin Erbil ise, "Kardeşim çok güzel konuştu" sözleriyle yetindi.