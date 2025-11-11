Meghan Markle 8 yıl sonra setlere döndü: Biraz paslanmışım ama harika hissediyorum

Sekiz yıl aradan sonra yeniden kamera karşısına geçen Sussex Düşesi Meghan Markle, Hollywood'a güçlü bir dönüş yaptı. Düşes'in Amazon MGM'in yeni komedi filmi Close Personal Friends'in çekimlerinde oldukça neşeli olduğu görüldü.

Markle, basına yaptığı kısa açıklamada "Uzun zaman oldu, biraz paslanmışım ama harika hissediyorum" diyerek yıllar sonra yeniden set atmosferine karışmanın kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

KRALİYETTEN AYRILDILAR

Meghan Markle, Suits dizisinden ayrılıp 2018'de Prens Harry ile evlendikten sonra oyunculuğa ara vermişti. Kraliyet ailesindeki görevlerinden çekilmesinin ardından medya ve prodüksiyon projelerine ağırlık veren Düşes, yeni projelere açık olduğunu da belirtti.

Markle , 2017'de Prens Harry ile nişanlanmasının ardından Hollywood'dan ayrılmıştı, oyuncunun son projesi, 2011'den 2018'e kadar yedi sezon boyunca Rachel Zane karakterini canlandırdığı "Suits" adlı diziydi.

Diğer çalışmaları arasında "Remember Me" ve "Horrible Bosses" yer alıyor.