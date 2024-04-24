Megan Thee Stallion'un kameramanı, gözü önünde bir kadınla ilişkiye girip kendisini izlemeye zorladığı gerekçesi ile rapçi hakkında dava açtı

Megan Thee Stallion'ın eski kameramanı, gözünün önünde bir kadınla ilişkiye girip kendisini izlemeye zorladığı gerekçesi ile rap yıldızına dava açtı.

Los Angeles'ta Salı günü açılan ve Page Six tarafından elde edilen şikayet dilekçesine göre, 29 yaşındaki Megan, 2022 Haziran'ında İspanya, Ibiza'da bir seyahat sırasında sırasında bir SUV içinde kimliği belirsiz bir kadınla cinsel ilişkiye girdi.

2018'den beri "WAP" rapçisi ile çalışan kişisel videografçı, olay anında arabada olduğunu iddia ederek bu duruma tanık olduğunu belirtti. Dava dosyasına göre, Megan ertesi gün Garcia'ya "Gördüklerin hakkında asla konuşma," demiş.

Kameraman, NBC News'e verdiği demeçte, "Rahatsız hissettim. Biraz donmuş hissettim ve şok oldum. Bunu hemen yanımda yapma cüretkarlığına şaşırdım," dedi.

Garcia ayrıca şikayette, aynı İspanya seyahati sırasında Megan'ın kendisine "şişko," "yemeğini tükür" ve "yememelisin" gibi sözlerle azarladığını iddia ediyor.

Gerçek adı Megan Pete olan sanatçının bu sözleri söylediği iddia edilen Garcia, NBC News'e "Vücudunu sevme konusunda savunuculuk yapan birinin bana bu sözleri söylemesi beni aşağılanmış hissettirdi," diye konuştu.

Garcia, seyahatten sonra maaşının aylık 4,000 dolarlık orandan "görev başına ödeme" sistemine dönüştürüldüğünü ve bu nedenle "önemli ölçüde daha az" kazandığını iddia etti. Ayrıca, dava dosyasına göre, muamelede bir değişiklik fark etti ve aldığı iş sayısında azalma gördü.

Garcia, maruz kaldığı iddia edilen olaylar nedeniyle zarar gördüğünü, geri ödeme,yaralanmalar, hastalıklar, duygusal stres, tıbbi masraflar ve daha fazlasını içeren kazançlarda altı haneli toplam kayıplar yaşadığını iddia ediyor.

Şikayet, videografın "sürekli cinsel içerikli ve kilo aşağılama yorumlarına maruz kalmasının onu derin duygusal stres altına soktuğunu" belirtiyor ve videografın artan anksiyete, depresyon ve toksik çalışma ortamından kaynaklanan fiziksel sıkıntılarla mücadele ettiğini iddia ediyor.

Roc Nation, Garcia'yı Haziran 2023'te işten çıkardı ve avukatlarına göre, bu durum süregelen yasa dışı davranışlar ve düzgün ödeme yapmama şikayetleri nedeniyle "doğrudan bir misilleme" olarak görülüyor.