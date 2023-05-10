Mayolu fotoğrafına phostoshop yapmak isteyen Hilal Altınbilek, dozu kaçırınca kolunu yamulttu

Rol aldığı dizilerin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren oyuncu Hilal Altınbilek, deniz sezonunu açtı. Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşım yapan oyuncu, düzgün fiziğine rağmen photoshop yapmayı ihmal etmedi.

KOLUNU YAMULTTU

Mexico City'e giden Altınbilek, teknede verdiği bikinili pozlarını Instagram hesabından yayınladı. 1,1 milyon takipçisi bulunan oyuncu, photoshop yapmak isterken takipçilerinin diline düştü. Altınbilek, siyah mayolu bir fotoğrafında beline photoshop yapmak isterken kolunu yamulttu. Oyuncunun kolunu gören güzel oyuncunun paylaşımına "Elin kırılmış" ve "Efekti fazla kaçırmışsın bileğin baya yamulmuş" yorumu yapıldı.