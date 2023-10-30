Matthew Perry'nin Friends Dizisindeki Chandler Bing Karakteri

Matthew Perry'nin Friends dizisinde canlandırdığı Chandler Bing karakteri, kısa ama çarpıcı sözleri, her olaya müstehzi yaklaşımıyla altı arkadaş arasında en komik olanıydı.

Matthew Perry'nin Friends dizisinde canlandırdığı Chandler Bing karakteri, kısa ama çarpıcı sözleri, her olaya müstehzi yaklaşımıyla altı arkadaş arasında en komik olanıydı.

Geçen hafta sonu hayatını kaybeden Matthew Perry’nin karakteri, kendini şu cümlelerle anlatıyordu:

“Merhaba, ben Chandler. Kendimi rahat hissetmediğimde espri yaparım. Tavsiye vermekte iyi değilimdir ancak müstehzi bir yorumda bulunmamı ister misiniz?”

Chandler, zeki ve hızlıydı; arka planda ise Perry bağımlılıklarıyla mücadele etse de insanları güldürmeyi seviyordu.

BBC eğlence muhabiri Helen Bushby, Friends dizisinin senaryo yazarlarının, Perry’nin canlandırmakta çok başarılı olduğu esprileri performansına uygun bir şekilde yazdığını aktarıyor.

Matthew Perry, oyuncu olan babası John Bennett Perry’nin izinden gitmek istediğini söyleyerek bu kariyeri seçti.

Perry, 2022 yılında basılan otobiyografisi “Arkadaşlar, Aşıklar ve Büyük Korkunç Şey” adlı kitabında kendisi ve Chandler karakteri arasında büyük benzerlikler olduğunu anlatmıştı.

Senaryo geldiğinde rolün kendisi için yaratıldığını düşünmüştü:

“Sanki birisi beni bir yıl takip etmiş, esprilerimi çalmış, tavırlarımı kopyalamış, hayattan bezmiş ama yine de şakacı yaşama bakışımın fotokopisini çekmişlerdi. Chandler’ı oynayıp oynamamam mesele değildi, Chandler bendim.”

Geçen yıl Times gazetesine ise şunları anlatmıştı:

“Seçmelerde bütün kuralları yıktım. Öncelikle elimde senaryodan hiçbir sayfa yoktu. Çünkü seçmelerde senaryonun elinde olması gerekir, böylece yazarlara karakterin yaratılmasının bir süreç olduğunu göstermiş olursun. Ancak ben senaryoyu zaten çok iyi biliyordum, o yüzden çok iyi bir performans sergiledim.

“Kelimeleri hiç beklenmedik bir şekilde okudum, vurguları kimsenin yapmayacağı şekilde yaptım. O zaman daha bilmiyordum ama konuşma tarzım önümüzdeki on yıllar boyunca kültürel hayata damga vuracaktı.

“Şimdilik zaten komik olan sözleri farklı bir şekilde söyleyerek ifadelerin gerçekten dans etmesi için çalışıyordum. Bazen yazarlar aslında cümlede vurgulu olmayan bir kelimenin altını çizer ve onunla ne yapacağımı görmek isterdi.”

Esprilerin zamanlaması yerindeydi

İnternet, Chandler'ın Joey, Monica, Ross, Rachel ve Phoebe gibi diğer karakterlere verdiği hızlı ve zekice yanıtların yer aldığı videolarla dolu; çoğunda da sahneler Chandler’ın yaptığı komik bir yorumla bitiyor.

Hatta bazen de bu komik tespitler Chandler’ın kendisiyle dalga geçtiği yorumlar oluyordu.

Chandler, duygusal olarak açık bir karakter olmasa da kötü bir çocukluk geçirdiğine sık sık referans yapılıyordu.

Kendi kırgınlıkları ve zaaflarını genellikle espriyle yansıtıyordu.

Ross’un bilmişlik tasladığı sahnelerde ise Matthew Perry'nin esprileri çok iyi bir zamanlama ile verdiği görülebiliyor.

Halbuki Perry, arka planda kahkaha attıramayacağı endişesine kapılıyordu:

“Dizi canlı seyirciyle çekilirken, seyirciler yeterince gülmezse ölecek gibi hissediyordum. Tabii ki bu sağlıklı bir durum değildi ama bazen tek kelimelik bir espri yapıyordum ve gülmüyorlardı. Ben de terlemeye başlayıp, spazmlar geçirirdim. Gerekli düzeyde kahkaha attıramadığımda dağılırdım. Bunu her bir gece hissediyordum. Bu baskı beni çok kötü etkiledi.”

Chandler ile ilgili en çok yapılan esprilerden biri, işinin ne olduğunu kimsenin hiçbir zaman doğru düzgün öğrenememesiydi; sadece çok para kazandığı ve bir plazada çalıştığı biliniyordu.

Sonradan işinin istatiksel analiz ve veri derlemesi olduğu ortaya çıkmıştı, dokuzuncu sezonda ise daha az para kazandığı ancak sevdiği bir iş olan reklam yazarlığına geçmişti.

Hatta bir bölümde “Eski işime geri döneceğim” diye fikrini belirtince Monica’nın “Hayır, sevdiğin işi yapmanı istiyorum. İstatiksel analiz ve veri derlemesi işini değil” demesi üzerine şu yanıtı vermişti:

“İstifa ediyorum ve ne yaptığımı o zaman mı öğreniyorsun?”

Dizinin başlarında ise elinde Cosmopolitan dergisiyle tuvaletten çıktığında, “Testi çözdüm, kariyerimi erkeklere tercih ettiğim ortaya çıktı” demişti.

Friends’in senaryosunda uzun süre boyunca devam eden önemli öykülerden biri Chandler ve Monica arasındaki romantik ilişkiydi. Başlarda ilişkiyi diğerlerinden sakladıkları sırada Chandler’ın gerçekler yerine nükteli açıklamalar yapması komik sahnelerin ortaya çıkmasını sağlamıştı.

2004’te 10 sezonun ardından sona eren Friends dizisinde Chandler, Monica ile evlenmiş ve bir aile kurmuştu.

Friends’de yer almak bir nebze de olsun Perry’yi de mutlu etmişti.

2002 yılında New York Times gazetesine verdiği röportajında, “Eğer ünlü olmasaydım ömrüm boyunca şöhretin peşinde olurdum. Peşinden gider ve bulmaya çalışırdım” demişti.