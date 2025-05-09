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MasterChef yarışmacısının büyük değişimi! Son görüntüsüyle gündemde

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'MasterChef'te iki sezon boyunca iz bırakan Eda Karabulut, geçirdiği büyük değişimle dikkat çekti. Fazla kilolarından kurtulup adeta yeniden doğan Karabulut'un son hali, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

TV8 ekranlarında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran yarışma programı MasterChef Türkiye, katılımcıları kadar onların yaşam hikâyeleriyle de dikkat çekiyor. Yarışmanın 2019 ve 2023 sezonlarında izleyici karşısına çıkan Eda Karabulut, bu kez yarışmadaki performansıyla değil, yaşadığı büyük fiziksel değişimle gündemde.

MasterChef yarışmacısının büyük değişimi! Son görüntüsüyle gündemde

İki sezon boyunca MasterChef mutfağında hünerlerini sergileyen Karabulut, yarışma sonrası hayatında önemli bir değişim sürecine girdi. Fazla kilolarından kurtulan başarılı yarışmacı, adeta bambaşka biri oldu. Spor ve sağlıklı beslenme ile büyük bir dönüşüm yaşayan Karabulut'un yeni hali, sevenlerini şaşırttı.

MasterChef yarışmacısının büyük değişimi! Son görüntüsüyle gündemde

Yeni görünümünü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Karabulut'un paylaşımları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Birçok takipçisi, "Bu sen misin gerçekten?", "İnanılmaz bir değişim!", "Sana çok yakışmış" gibi yorumlarla destek verdi.

MasterChef yarışmacısının büyük değişimi! Son görüntüsüyle gündemde
Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıRamazan Coşkun:

bu önemli haberi bizimle paylştığın için teşekkür ederim

Yorum Beğen39
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Haber YorumlarıMekkeli Müşrik:

bu kim la

Yorum Beğen1
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