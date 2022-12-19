MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim Yağız oldu

Finale sayılı günler kalan MasterChef Türkiye, dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Ayaz, Görkem, Tolga ve Yağız arasından yapılan eleme oyunlarında en az puanı alarak yarışmaya veda eden isim Yağız oldu. Yağız'ın yarışmadaki performansını değerlendiren ünlü şefler, peş peşe övgü dolu ifadeler kullandı.

Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi.Bu hafta eleme potasına giren Ayaz, Görkem, Tolga ve Yağız elenmemek için kıyasıya mücadele etti.

YAĞIZ HAYALLERİNE VEDA ETTİ

Yarışmacılar, eleme oyununun ilk etabında Hindistan cevizi ve anason kullanarak en lezzetli ve yaratıcı tabakları yapmaya çalıştılar. Tadımların sonunda yapılan oylamada Görkem 18 puan, Ayaz 18 puan, Yağız 15 puan ve Tolga 11 puan aldı. Eleme oyununun ikinci etabında bir kez daha tezgah başına geçen yarışmacılar, bu sefer de Mehmet Yalçınkaya'nın "İskenderun" isimli yemeğini yapmaya çalıştı. Tadım sonrası 40 puan alan Görkem, elemeden kurtuldu. Yarışmacılara göre en az oyu alan Yağız ise MasterChef Türkiye hayallerine veda etti.

ŞEFLERDEN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Yağız'ın vedasının ardından konuşan Somer Sivrioğlu, "Buranın yaramaz ama sevimli çocuğuydu. Yolculuğun ilk 7'ye kadarmış. 7. olarak tamamladığın için tebrikler" dedi. Danilo Zanna ise "Bu haftaya nasıl başladın nasıl bitirdin. Hollywood filminin içinde gibisin. Arka araya mavi takım kaptanı oldun ve 3-0 kazandın. İnanılmaz bir performans sergiledin. Bir hata ile buraya düştün ve bir hatayla buradan gidiyorsun. Muhteşem bir insansın, aylardır burada kimseyle tartışmadın. Centilmence yarıştın. Bu yaştaki yeteneğine söyleyecek söz yok. Seninle haftalarca burada olmak inanılmaz keyifliydi, iyi ki geldin. Bu güzel karakterini asla kaybetme" ifadelerini kullandı.

"YARIŞMAYI KALİTELİ VE DÜZGÜN ŞEKİLDE TAMAMLADIN"

Yağız'ın performansından ve kişiliğinden bahseden Mehmet Yalçınkaya da şu ifadeleri kullandı: "Usta-çırak ilişkilerinde çok iyisin. Arkadaşların senin aleyhinde konuştuğunda bile yutkunup önüne dönebilecek bir terbiyede yetişmişsin. Bu çok önemli. İmkanlar verildiğinde daha çok ilerlersin, yetenekli birisin. Ben de seninle aynı yollardan geçtim. Kendini mesleğine vererek üst noktalara yürüyeceğine eminim. Kaliteli ve düzgün şekilde yarışmayı tamamladın. MasterChef'in eleneni değil, 7. olarak tamamladı."