Masterchef Türkiye All Star hız kesmeden devam ediyor. Eleme potalarının iyice kızıştığı Masterchef'te bu hafta yarışmaya veda eden isim belli oldu. Öte yandan Sergen'in yaşadığı panik anları da dikkatlerden kaçmadı.

Masterchef Türkiye All Star... VEDA EDEN KİM OLDU?

Masterchef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde Esra, Metin, Kerem, Kıvanç, Tahsin, Sergen ve Tolga arasında eleme heyecanı yaşandı. Gecenin sonunda hayallerine veda eden isim Kerem oldu.

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef All Star dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Esra, Metin, Kerem, Kıvanç, Tahsin, Sergen ve Tolga'nın mücadele ettiği eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim Kerem oldu.

ÖRDEK GÖĞSÜ İLE YEMEK YAPTILAR

Eleme oyununun ilk etabında yarışmacılar ördek göğsü ve firik kullanarak en lezzetli ve en yaratıcı yemeği yapmaya çalıştı. Gecenin sonunda Metin, Kıvanç ve Tahsin lezzetli yemekler yaparak elemeden kurtuldu.

İkinci eleme oyununa kalan Kerem, Esra, Sergen ve Tolga, Danilo Zanna'nın imza yemeklerinden Puantiye'yi yapmak için kıyasıya mücadele etti.

DANİLO ŞEFİN TABAĞINI YAPTILAR

İkinci tura kalan yarışmacılar elenmemek için Danilo şefin 'Puantiye' isimli tabağını yaptı. Kendi sezonunda da All Star'da da son dörde kalmayan Sergen'in yaşadığı panik şeflerin de dikkatini çekti.

Somer şef, Mehmet şefe yaptığı açıklamada," Beni en çok şaşırtan Sergen'in paniği oldu" dedi. Yarışmacılar daha sonra tabaklarını şeflere sundu.

Danilo şefin tabağını en iyi şekilde Tolga yaptı. Tolga'dan sonra gecenin en iyi tabağını yapan isim Sergen olarak açıklandı.

İŞTE MASTERCHEF'E VEDA EDEN İSİM

Gecenin en az başarılı tabağını yaparak Masterchef All Star yolculuğunun sonuna gelen yarışmacı Kerem oldu. Kerem yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Şef son tabağa kadar şeftir. Masterchef All Star benim için burada sona erdi. Üzüldüm tabii ki. Burası kurtlar sofrası, buranın psikolojisi de gerçekten çok zor. Bulunduğum süre içerisinde 12 kilo verdim. Barbaros ya da Esra kazanır.