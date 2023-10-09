MasterChef Türkiye All Star... ELENEN YARIŞMACIDAN 'ÜÇ KURUŞ' ÇIKIŞI!

'MasterChef All Star'da veda eden son isim yaptığı büyük hata sonucu Eda Karabulut oldu. Yarışma boyunca birçok arkadaşıyla tartışma yaşayan MasterChef Eda, elendikten sonra yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. Karabulut'un, All Star'da mücadele edip elenen Rıfat'a cevabı çok konuşuldu.

TV8'de ekranlara gelen MasterChef All Star'da 8 Eylül Pazar akşamı eleme heyecanı yaşandı. Potadaki yedi yarışmacı, ilk turda yaratıcı tabaklar yaptı. Şeflerin ilk turda verdiği ürünler ise kirli kalamar ve isot reçeli oldu.

Gecenin en başarılı tabağını Hasan Biltekin yaptı. Hasan'dan sonra en başarılı yemek yapan yarışmacı Cemre Uyanık seçildi. İlk turdan haftaya kalan diğer isim Kerem Giritlioğlu olarak açıklandı.

"KENDİ ELİMLE KENDİMİ ELEDİM"

Son üçe kalan Alican Sabunsoy, Tanya Kilitkayalı ve Ayaz Geçer ve Eda Karabulut, Mehmet Şef'in 'arı' isimli tabağını yaptı. Büyük bir hata yaparak balı unutan Eda, All Star'da şampiyonluk kupasını kaldırma hayallerine veda etti.

Eda Karabulut, "Aylardır bu tabağı bekliyordum. Çok telaş yaptım. Her şeyim tamamdı. Tezgahımı toplayayım derken hazırlamış olduğum balı kirli sepetine atmışım. Bardağımı alırken mekanizma tezgaha düştü. Kendi elimle kendimi eledim gibi oldu" ifadelerini kullandı.

"ARTIK BİTSİN DEDİM"

Daha sonra sosyal medyada da açıklamalarda bulunan Eda, dikkat çeken sözleriyle gündem oldu. "Gerçekten çok yorulmuştum, çok bunalmıştım. Artık benim için 'bitsin' dediğim noktadaydım" diyen Eda Karabulut bununla da kalmadı.

"HAYSİYETİMİZİ AYAKLAR ALTINA ALMAK YAKIŞMAZDI"

MasterChef'e geçtiğimiz haftalarda veda eden Rıfat Yurttaş'ın "Çok güzel gittin be kadın1 iyi ki gittin" paylaşımına kendi Instagram hesabında yer veren yarışmacı, "Canım Rıfat'ın bize güzel gitmeler yakışır.

Çünkü üç kuruş için kalbimizi bozmak, karakter ve haysiyetimizi ayaklar altın almak bize yakışmazdı" cevabını verdi.